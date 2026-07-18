 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ligavorschau

Endlich wieder Fußball: Der Ball rollt wieder!

Heißer Start in der Kreisklasse 2

von Helmut Kampa · Heute, 10:19 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse 2
VfR Garching II
Alte Haide
Schleißheim
SV Lohhof II

Die Sommerpause ist bald vorbei und die neue Saison startet sofort mit packenden Duellen. Alle Teams brennen darauf, am ersten Spieltag die ersten Punkte einzufahren.

Am Sonntag erwacht die Liga aus der Sommerpause. Bereits am späten Vormittag empfängt der SV Italia 1965 München die Gäste vom FC Fasanerie Nord zum ungeduldig erwarteten Eröffnungsduell. Nur wenig später rollt der Ball auch im Garmin-Stadion am See, wo die Reserve des VfR Garching gegen den FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried antritt. Zeitgleich kämpfen im Hans-Bayer-Stadion die Zweitvertretung des SV Lohhof und der TSV Milbertshofen um einen perfekten Start. Für alle Teams geht es von Beginn an um alles, denn am Saisonende entscheidet sich alles auf den Tabellenplätzen: Ein direkter Aufsteiger, ein Relegations-Aufsteiger, ein Relegations-Absteiger und drei direkte Absteiger formen den harten Kampf der Liga.
Wer setzt das erste dicke Ausrufezeichen?
Ebenfalls am Sonntag bittet der FC Eintracht München den FC Phönix Schleißheim zum heißen Tanz auf den Rasen. Auf dem Sportplatz Riedmoos rollt das Leder derweil zwischen dem SV Riedmoos und dem SV Istiklal München.
Können die Aufsteiger direkt schocken?!
Den packenden Abschluss des Sonntags bilden schließlich die Begegnungen des SC Inhauser Moos gegen den SV Nord München-Lerchenau II sowie das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem SV Türkspor Allach und dem FC Alte Haide - DSC München auf der Sportanlage Untermenzing.

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
SV Istiklal München
SV Istiklal MünchenSV Istiklal
14:00

So., 23.08.2026, 12:30 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching II
FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried
FV Rot-Weiß Birkenhof-EschenriedEschenried
12:30

So., 23.08.2026, 14:30 Uhr
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau II
14:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Türkspor Allach
SV Türkspor AllachSV Türkspor
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
15:00

So., 23.08.2026, 12:45 Uhr
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof II
TSV Milbertshofen
TSV MilbertshofenMilbertshof.
12:45

So., 23.08.2026, 11:00 Uhr
SV Italia 1965 München
SV Italia 1965 MünchenSV Italia M.
FC Fasanerie Nord
FC Fasanerie NordFasanerie N.
11:00

So., 23.08.2026, 12:45 Uhr
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
FC Phönix Schleißheim
FC Phönix SchleißheimSchleißheim
12:45