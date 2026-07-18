Endlich wieder Fußball: Der Ball rollt wieder!

Die Sommerpause ist bald vorbei und die neue Saison startet sofort mit packenden Duellen. Alle Teams brennen darauf, am ersten Spieltag die ersten Punkte einzufahren.

Am Sonntag erwacht die Liga aus der Sommerpause. Bereits am späten Vormittag empfängt der SV Italia 1965 München die Gäste vom FC Fasanerie Nord zum ungeduldig erwarteten Eröffnungsduell. Nur wenig später rollt der Ball auch im Garmin-Stadion am See, wo die Reserve des VfR Garching gegen den FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried antritt. Zeitgleich kämpfen im Hans-Bayer-Stadion die Zweitvertretung des SV Lohhof und der TSV Milbertshofen um einen perfekten Start. Für alle Teams geht es von Beginn an um alles, denn am Saisonende entscheidet sich alles auf den Tabellenplätzen: Ein direkter Aufsteiger, ein Relegations-Aufsteiger, ein Relegations-Absteiger und drei direkte Absteiger formen den harten Kampf der Liga.

Wer setzt das erste dicke Ausrufezeichen?

Ebenfalls am Sonntag bittet der FC Eintracht München den FC Phönix Schleißheim zum heißen Tanz auf den Rasen. Auf dem Sportplatz Riedmoos rollt das Leder derweil zwischen dem SV Riedmoos und dem SV Istiklal München.

Können die Aufsteiger direkt schocken?!

Den packenden Abschluss des Sonntags bilden schließlich die Begegnungen des SC Inhauser Moos gegen den SV Nord München-Lerchenau II sowie das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem SV Türkspor Allach und dem FC Alte Haide - DSC München auf der Sportanlage Untermenzing.