Endlich wieder Frauenfußball in Venn

Venn. – Lange war es still um den Frauenfußball bei Rot Weiss Venn. Über ein Jahrzehnt lang rollte kein Ball mehr in einer eigenen Frauenmannschaft. Nun aber ist es soweit: Zur kommenden Saison kehrt der Frauenfußball zurück – mit einem neuen Team, das gleichermaßen auf Erfahrung, Begeisterung und frischem Mut baut.

Rot Weiss Venn gründet neue Frauenmannschaft – ein emotionaler Neustart nach mehr als zehn Jahren

Schon jetzt ist die Aufbruchstimmung im Verein greifbar. „Wir haben in den letzten Jahren nie aufgehört, über dieses Thema zu sprechen“, sagt ein Vorstandsmitglied. „Frauenfußball hat in Venn eine Geschichte – und wir waren uns sicher, dass er auch eine Zukunft haben wird. Manchmal braucht es einfach den richtigen Moment und die richtige Person.“

Diese Person ist Tiziana Fioravante. In Fußballkreisen ist „Tizi“ längst bekannt – als Trainerin mit über zwölf Jahren Erfahrung, als ehemalige Spielerin mit einer langen aktiven Laufbahn und als Netzwerkerin, die in der Region bestens verankert ist. Dass sie sich Rot Weiss Venn angeschlossen hat, ist für den Verein ein Glücksfall.

„Wir haben nicht locker gelassen und sind unglaublich stolz, dass sich Tizi für unseren Verein entschieden hat – trotz anderer Angebote“, betont der Vorstand. Und tatsächlich: Die Entscheidung fiel nicht zufällig. Fioravante hat eine besondere Beziehung zu Venn – und zu vielen Spielerinnen, die nun Teil des neuen Projekts sind.

Eine Rückkehr mit Geschichte

Vor rund zehn Jahren gab es in Venn bereits eine Frauenmannschaft. Doch nach einigen erfolgreichen Jahren löste sich die Abteilung damals auf. Viele der Spielerinnen fanden daraufhin bei der ersten Frauenmannschaft in Hardt eine neue sportliche Heimat – mit Fioravante an ihrer Seite.

Heute schließt sich der Kreis. Zahlreiche dieser Spielerinnen kehren zurück zu ihren Wurzeln – gemeinsam mit ihrer langjährigen Trainerin. „Für mich ist es ein Stück Heimat“, sagt eine Rückkehrerin. „Wir haben damals in Venn angefangen, dann viele Jahre in Hardt gespielt. Jetzt mit Tizi zurückzukommen, fühlt sich unglaublich richtig an.“

Ein Kader, wie es ihn selten gibt

Innerhalb weniger Wochen ist es gelungen, eine beeindruckende Mannschaft aufzustellen. 30 Spielerinnen umfasst der Kader – ein Mix aus Routiniers und Neulingen, von 15 bis 39 Jahren. Erfahrene Fußballerinnen mit Niederrheinliga-Vergangenheit treffen hier auf absolute Anfängerinnen. Dazwischen viele Spielerinnen, die nach einer Pause wieder den Weg auf den Platz gefunden haben.

Genau diese Mischung macht den besonderen Reiz aus. „Wir haben eine Dynamik im Team, die man nicht künstlich erzeugen kann“, erklärt Fioravante. „Jede bringt ihre eigene Geschichte, ihre Stärken und ihre Motivation mit. Diese Vielfalt ist unsere größte Stärke.“

Begeisterung von Anfang an

Dass der Neustart funktionieren kann, zeigte sich schon beim Infoabend im Vereinsheim. Über 25 Spielerinnen kamen, stellten Fragen, trugen sich ein – und signalisierten sofort ernsthaftes Interesse. Die Euphorie setzte sich nahtlos fort: Schon beim ersten Training war die Beteiligung überragend.

„Es ist Wahnsinn, wie groß die Motivation ist“, berichtet eine der Spielerinnen. „Wir haben Frauen, die gerade erst anfangen, und andere, die schon auf hohem Niveau gespielt haben. Trotzdem ziehen alle am gleichen Strang. Das ist etwas Besonderes.“

Auch sportlich hat die Mannschaft einen gelungenen Auftakt hingelegt. Das erste Testspiel wurde souverän gemeistert, die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison sind gelegt.

Starker Rückhalt im Verein

Neben der sportlichen Seite läuft auch die Organisation rund um das neue Team reibungslos. Innerhalb kürzester Zeit fanden sich Sponsoren, die die Ausstattung der Mannschaft ermöglichten. Neue Trikots, Trainingsmaterial und Unterstützung im Hintergrund – alles ist vorhanden, damit die Frauenmannschaft mit den besten Bedingungen in die Saison starten kann.

Für den Verein ist das Engagement mehr als nur ein sportliches Projekt. „Wir sehen das als klares Signal“, sagt der Vorstand. „Frauenfußball gehört in die Mitte des Vereins. Endlich haben wir wieder ein weibliches Aushängeschild, das wir mit voller Kraft fördern werden.“

Mehr als Sport – ein Stück Identität

Der Neustart in Venn ist kein gewöhnlicher. Er vereint sportliche Ambition, Vereinsgeschichte und persönliche Bindungen auf einzigartige Weise. Für viele Spielerinnen ist es ein emotionales Zurückkommen, ein Wiedersehen mit alten Weggefährtinnen – und ein Neuanfang zugleich.

Fioravante bringt es auf den Punkt: „Es geht hier nicht nur um Fußball. Es geht darum, ein Zuhause zu schaffen, in dem jede Spielerin ihren Platz findet. Venn bekommt damit nicht einfach eine Mannschaft – sondern ein Team, das Identität und Leidenschaft verkörpert.“

Blick in die Zukunft

Die Vorfreude auf die kommende Saison ist riesig. Der Verein plant, die Heimspiele der Frauenmannschaft als feste Highlights im Vereinsleben zu etablieren. Kinder und Jugendliche aus den Nachwuchsteams sollen ebenso begeistert werden wie die langjährigen Fans.

„Wir wollen zeigen: Frauenfußball gehört zu Venn“, sagt der Vorstand abschließend. „Und diesmal wird er bleiben.“