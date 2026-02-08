Endlich wieder Flutlicht!

– Foto: TuS Eintracht Bielefeld

Die Winterpause war lang, die Laufschuhe sind abgenutzt – jetzt wird es Zeit, dass die Stollen wieder das Gras berühren! Am kommenden Donnerstag ist es so weit: Der TuS Eintracht Bielefeld II empfängt den VfL Oldentrup zum ersten echten Härtetest des Jahres.

Nach Wochen der Vorbereitung, Schweißperlen in der Kälte und taktischen Trockenübungen brennt die Mannschaft darauf, sich endlich wieder unter Wettkampfbedingungen zu beweisen. Ein Derby unter Flutlicht ist genau die richtige Bühne, um den "Winterrost" abzuschütteln.

Was uns erwartet:

Heißer Tanz bei kalten Temperaturen: Spiele gegen Oldentrup haben immer eine besondere Note. Es wird intensiv, leidenschaftlich und ehrlich.

Formcheck: Wer hat die Winterpause am besten genutzt? Die Trainer werden sicher fleißig rotieren, um allen Spielern die nötige Spielpraxis zu geben.

Flutlicht-Atmosphäre: Fußball am Abend hat an der Königsbrügge einfach diesen ganz eigenen Flair.

Der Ausblick

Für die Zweitvertretung der Eintracht geht es vor allem darum, die Abläufe zu festigen und die Neuzugänge (falls vorhanden) zu integrieren. Gegen einen spielstarken Gegner wie den VfL Oldentrup wird sich zeigen, wo das Team körperlich und spielerisch aktuell steht.

„Die Jungs brennen. Wir wollen sehen, dass die Automatismen greifen und wir mit der gleichen Leidenschaft auftreten, mit der wir in die Winterpause gegangen sind.“

Kommt vorbei und unterstützt unsere Jungs beim ersten Auftritt im neuen Jahr!