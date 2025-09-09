Endlich wieder ein Sieg – Schwaig beendet gegen Kottern Durststrecke

Der FC Schwaig gewinnt beim TSV Kottern mit 4:2. Trainer Donbeck änderte seine Elf auf mehreren Positionen – seine Mannschaft kam in der Folge gut ins Spiel.

Schwaig – Zum dritten Mal in Folge trat der FC Schwaig auswärts an. Am Samstagnachmittag reisten die Sportfreunde ins 164 Kilometer entfernte Kempten zum TSV Kottern. Dort konnten die Sportfreunde wieder voll punkten und gewannen 4:2 (2:0).

FCS-Trainer Wiggerl Donbeck änderte seine Startelf auf vier Positionen. Neben Tim Schels (Zentrale) und Bilal Ibrahim (linker Flügel) begannen auch Mathias Leiber (rechter Außenverteidiger) und Leon Roth (rechter Flügel). Diese Änderungen zeigten Wirkung. Gerade drei Minuten waren gespielt, als Roth von der rechten Seite scharf in die Mitte passte und der eingelaufene Ibrahim aus sechs Metern am stark reagierenden Torwart Antonio Mormone scheiterte.

Schwaig setzte sofort nach, hielt das Tempo hoch und ging in der 8. Minute in Führung. Schels spielte einen tollen Pass in die Tiefe auf Raffi Ascher, dessen Schuss aus zehn Metern Torwart Mormone gerade noch abwehren konnte. Gegen den Nachschuss von Ibrahim, der am Fünfereck abstaubte, war er aber machtlos.

Nur vier Minuten später legten die Gäste nach. Ascher setzte sich im Strafraum durch und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Sebastian Hofmaier verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum 2:0.

Hin und Her – Kottern zeigt sich vermehrt brandgefährlich

Auf der Gegenseite hatte Kottern die große Möglichkeit zum Anschlusstreffer, als nach einem schönen Steckpass ein Stürmer allein vor Maxi Huber auftauchte. Schwaigs Torwart reagierte aber glänzend und wehrte den Schuss ab. Den ersten Nachschuss kratzte Innenverteidiger Hofmaier von der Linie, den zweiten blockte die FCS-Abwehr im Kollektiv.

Zwei Minuten nach dieser Kotterner Großchance war Schwaig wieder am Zug. Ibrahim setzte Ascher mit einem schönen Pass in Szene, doch dessen Schuss aus zehn Metern strich um Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Nach einer Ecke von Schels traf Roth den Ball am langen Pfosten nicht richtig. Kurz vor dem Seitenwechsel war es dann Roth auf der rechten Seite, der die Kugel für Schels auflegte. Er geriet allerdings etwas in Rückenlage und jagte den Ball über die Querlatte, so dass es beim Pausenstand von 2:0 blieb.

Nach dem Seitenwechsel war gerade eine Minute gespielt, als Ascher am Strafraum gefoult wurde. Schiedsrichter Jonas Krzyzanoski beließ es bei einer gelben Karte für TSV-Innenverteidiger Marco Miller. Den fälligen Freistoß jagte Ascher in die Mauer.

Aufregung um Handelfmeter

Wenig später verlängerte Ascher einen weiten Abschlag von Torwart Huber mit dem Kopf auf Ibrahim, der aus fünf Metern zum 3:0 ins leere Tor einschob (54.). Doch Kottern verkürzte mit einem verwandelten Elfmeter von Matthias Jocham auf 1:3 (57.). Schwaig protestierte vergeblich, denn Innenverteidiger Hofmaier war aus kurzer Distanz an der Hand angeschossen worden. Aber auch davon ließen sich die Gäste nicht aus der Bahn bringen. Ibrahim spielte Roth frei, der den Ball aus sieben Metern an die Latte jagte.

In der 69. Minute fiel dann auch folgerichtig der vierte Treffer. Über Schels und Roth kam der Ball zu Hofmaier, der aus zehn Metern hoch einschoss. In der 77. Minute bediente Vincent Sommer den eingewechselten Daniel Gaedke, der uneigennützig auf Robert Rohrhirsch ablegte. Dessen Schuss parierte Torwart Mormone glänzend. Nur drei Minuten später schlenzte Rohrhirsch die Kugel knapp über das linke Kreuzeck. Sechs Minuten vor Schluss verkürzte Kottern durch Kevin Haug per Elfmeter zum 2:4-Endstand.