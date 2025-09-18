Endlich wieder ein Sieg

Die SG Hombressen/Udenhausen hat im Nachholspiel des 7. Spieltages der Gruppenliga Kassel 2 ihre Serie von sieben sieglosen Begegnungen beendet. Vor eigenem Publikum setzten sich die Gastgeber mit 2:0 (1:0) gegen den TSV Rothwesten durch und verbesserten sich damit auf Rang zwölf der Tabelle. Die Gäste, die zuletzt zweimal gewonnen hatten, bleiben mit 12 Zählern Neunter.

Nicola Nölle brachte die Gastgeber nach 16 Minuten in Führung. Rothwesten hatte vor der Pause durch Dylan Demirsoy die beste Chance zum Ausgleich, doch die Defensive der SG klärte auf der Linie. Nach dem Seitenwechsel hielten beide Torhüter ihre Teams zunächst im Spiel, ehe Dominik Lohne in der 77. Minute mit dem 2:0 die Entscheidung herbeiführte.

Mit dem zweiten Saisonsieg verschafft sich Hombressen/Udenhausen etwas Luft im Tabellenkeller, während Rothwesten einen Rückschlag im Kampf um den Anschluss an das obere Mittelfeld hinnehmen muss.