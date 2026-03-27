"Endlich wieder ein Heimspiel" - Göttingen 05 fordert Gifhorn

– Foto: https://www.instagram.com/1scg

In der Landesliga kommt es zum Topspiel zwischen dem viertplatzierten 1. SC Göttingen 05 und dem Tabellenzweiten MTV Gifhorn. Die Gäste gehen mit neun Punkten Vorsprung in die Partie und sind mittendrin im Spannenden Titelkampf, zudem gewann Gifhorn bereits das Hinspiel mit 2:1, wobei "Kleinigkeiten entscheidend waren".

Für Göttingen-Trainer Jozo Brinkwerth ist die Vorfreude groß: „Schön, dass wir endlich mal wieder ein Heimspiel haben, nachdem das erste Spiel ja ausfallen musste, weil keine Duschmöglichkeit vorhanden war.“ Umso reizvoller sei die Aufgabe: „Und wenn man dann auch noch eine Spitzenmannschaft zu Hause hat, ist es umso schöner.“

Mit Blick auf das Hinspiel ordnet Brinkwerth die Niederlage ein: „Das Hinspiel hat Gifhorn, meiner Meinung nach, im Großen und Ganzen verdient 2-1 gewonnen. Das waren zwei kleine Momente, bei denen wir nicht aufgepasst haben.“ Genau dort will seine Mannschaft nun ansetzen: „Sonntag gilt es von der ersten Minute an Gifhorn solche Gelegenheiten gar nicht erst zu geben.“ Gleichzeitig erwartet er einen offensiv ausgerichteten Gegner: „Ansonsten erwarten wir einen stürmischen Gegner.“