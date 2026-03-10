Endlich wieder ein Erfolgserlebnis

Für beide Mannschaften lautete die Zielstellung, durch Zuwachs des Punktekontos den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren.

Bereits nach zwei Spielminuten konnte für die Gastgeber die erste viel versprechende Gelegenheit notiert werden. Tobias Messany fand aber in Gästekeeper Tim Skatulla seinen Meister. Die Grün-Weißen lauerten auf Abspielfehler, um ihre schnellen „Spitzen“ in Szene setzen zu können. Insgesamt entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit verteilten Chancen. In der 40. Spielminute wurde der freie Raum zu sehenswertem Kombinationsspiel genutzt. Sandro Zirn bediente den flinken Evan Häußer mit Steilpass auf der rechten Außenbahn. Er lief dann mit dem Ball am Fuß bis zur Grundlinie. Sein Gegenspieler konnte sich im Strafraum nur mit einem Foulspiel wehren. Den folgenden Strafstoß verwandelte Tobias Messany sicher. Noch vor dem Pausenpfiff verfehlte Ole Barthel das Tor der Gäste nur um wenige Zentimeter.

Mit viel Selbstbewusstsein begannen die Spieler um Kapitän Norman Enke die zweiten 45 Minuten. Im Minutentakt stand nun Tim Skatulla im Blickpunkt des Geschehens. Mit Glück und Geschick überstanden die Gäste die für sie kritische Phase. Der FSV Stadtroda erspielte sich in der Folge nun gute Gelegenheiten. Trainer Josef Bresigke musste seine Jungs lautstark ermahnen, die Ordnung auf dem Spielfeld wieder herzustellen. Mit nötiger Cleverness wäre der Ausgleich nicht unverdient gewesen. Mehrere Spielerwechsel hauchten nun dem Angriffsspiel der Gastgeber neues Leben ein. Nachdem Ruben Baumann noch ohne Glück agierte, brachte die 83. Spielminute eine Vorentscheidung, Ein Eckball landete über mehrere Stationen bei Luis Czerwonka, der den Torwart noch ausspielte und cool vollendete. Das Endergebnis von 3:0 erzielte Max Jäger, der bei einem Konter freie Bahn hatte und ins kurze Eck einnetzte.

Der FC Einheit hat sich mit einem couragierten Auftreten den wichtigen Dreier verdient. Nächster Gegner ist auswärts am kommenden Sonnabend, 14.03.2026, der SV Schmölln. Anstoß: 14.00 Uhr