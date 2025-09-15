Endlich wieder ein Dreier: Bentheim siegt in Emslage

Dabei war es ein Spiel, das perfekt in die jüngste Leidensgeschichte gepasst hätte. Zunächst brachte Kepplin die Gäste nach 36 Minuten in Führung, ehe kurz vor der Pause und direkt danach Timo Lüken für Emslage zweimal zuschlug. Plötzlich stand es 2:1 und alles sah nach einem typischen Bentheimer Sonntag aus.

114 Tage ohne Sieg, falls ich mich nicht verrechnet hat. Eine Zeitspanne, die sich für Fußballer schon mal wie mehrere Ewigkeiten anfühlen kann. Doch an diesem Sonntag platzte der Knoten: Der SV Bad Bentheim gewann auswärts beim VfL Emslage mit 3:2.

Aber diesmal lief das Drehbuch anders. Nur fünf Minuten nach dem Rückstand glich erneut Kepplin aus (55.). Und als sich beide Teams schon mit einem Punkt abzufinden schienen, kam die Nachspielzeit: Kues traf zum 3:2 (90.+2). Während Emslage noch mit einer Gelb-Roten Karte haderte, jubelten die Bentheimer ausgelassen.

Der Sieg hat Folgen in der Tabelle: Der SV Bad Bentheim übergibt die rote Laterne an den SV Veldhausen 07 und hat die Nichtabstiegsränge wieder zum Greifen nah.

So stand am Ende nicht Frust, sondern Erleichterung. Bentheim darf endlich wieder jubeln, und der erste Dreier seit Mai ist eingefahren. Keine große Geste, kein Spektakel, einfach nur drei Punkte, die sich fast schon wie ein kleiner Befreiungsschlag anfühlen.

Und auf dieses Jubelfoto hat die ganze Bezirksliga-Familie gewartet, wir alle haben bei Eurer Negativserie mitgelitten.