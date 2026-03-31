Endlich wieder ein Ammerthal-Sieg: Rösl beweist glückliches Händchen Landesliga Nordost, Nachholspiel am Dienstag: Haller und Joker Vlasenko treffen beim harterkämpften 2:0-Heimsieg gegen Quelle Fürth von Florian Würthele · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Die DJK Ammerthal (links) musste ein hartes Stück Arbeit verrichten, ehe der 19. Saisonsieg unter Dach und Fach war. – Foto: Jonas Löffler

Erleichterung bei der DJK Ammerthal: Dem Spitzenreiter der Landesliga Nordost ist nach vier Spielen ohne Sieg der Turnaround geglückt. Im Nachholspiel gegen eine spielstarke SG Quelle Fürth feierten die Pirners, Gömmel & Co. am Dienstagabend einen harterkämpften 2:0 (1:0)-Heimsieg. Durch den ersehnten Dreier ist der Tabellenzweite Jahn Forchheim wieder auf sieben Punkte distanziert.



Dominik Haller sorgte mit seinem Führungstreffer in der 5. Minute für einen Traumstart der Ammerthaler, denen es in der Folge jedoch nicht gelang, das beruhigende zweite Tor nachzulegen. Fürth entpuppte sich als starker Gegner, der auch spielerisch einiges auf dem Kasten hatte. Das mit dem Nicht-Nachlegen sollte sich in der 62. Minute ändern. DJK-Coach Tobias Rösl bewies hier ein glückliches Händchen, denn 2:0-Torschütze Yaroslav Vlasenko wurde erst zwei Minuten zuvor eingewechselt. Den Zwei-Tore-Vorsprung schaukelten die Gastgeber vor 250 Zuschauern schließlich über die Ziellinie.



Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): „Ich würde mir momentan wünschen, dass wir wieder einen besseren Spielfluss haben – ähnlich wie es der Gegner heute gezeigt hat. Hut ab. Wir haben versuchen, jetzt irgendwann den Bock umzustoßen. Spielerisch war das heute bis auf die erste Viertelstunde mit dem Ball nicht viel. Aber: Die Jungs haben es gewollt und es war schon auch ein Kampf, das Ding heimzubringen. Etwas glücklich natürlich, wobei wir auch ein Tor nachlegen hätten können. Ich bin heilfroh, die Punkte hier zu haben. Das bringt uns wieder einen gewissen Puffer gegenüber den anderen Mannschaften.“



Taner Koc (Trainer SG Quelle Fürth): „Glückwunsch an Tobi und die DJK Ammerthal. Nach dem Spiel herrscht ein bisschen Enttäuschung. Wir haben viel investiert. Spielerisch gibt es nicht viele Mannschaften in der Liga, die so einen Fußball spielen. Doch im Fußball zählen nur die Tore. Leider haben wir keine Tore geschossen. Der Gastgeber hat zwei gemacht. Deswegen gehen die drei Punkte verdient an Ammerthal.“





Alles auf einen Blick:



DJK Ammerthal: Christopher Sommerer - Daniel Gömmel, Henrik Brüggen, Marco Kaiser (90. Simon Koberstein), Marcel Kaiser, Fabio Pirner, Dominik Haller, Marco Wiedmann (90. Fabian Helleder), Simon Pirner (87. Sebastian Schulik), Noah Pirner (60. Yaroslav Vlasenko), Michael Janner (72. Jan-Luis Knisch)

SG Quelle Fürth: Alexander Skowronek - Dennis Reinholz, Vlad Stan Prigoana, Fabian Angermeier (88. Deniz Thurm), Georgios Kakavos, Adahan Arslan (70. Daniel Shuranov), Tino Ramthun, David Griu, Christian Haag, Kay Ramthun (60. Marvin Schimm), Eleftherios Grigoriadis

Tore: 1:0 Dominik Haller (5.), 2:0 Yaroslav Vlasenko (62.)

Schiedsrichter: Manuel Friedrich (Vasbühl) - Zuschauer: 250