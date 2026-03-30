Endlich wieder drei Punkte zu Hause

In der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz hat die einheimische SG Auerbach in diesem Jahr wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach dem 2:4-Auswärtssieg am Sonntag, 8. März bei der SG Jahn Futsal/SV Fortuna Regensburg und einer kleinen sportlichen Durststrecke mit drei Niederlagen (1:2 gegen den FC Weiden-Ost, 3:2 bei der SG SV Hahnbach und 0:3 gegen die JFG 3 Schlösser-Eck) gelang im neunten Heimspiel der Saison vor offiziell 100 Zuschauer (der Schnitt beträgt nun aktuell 113) der zweite Sieg vor heimischer Kulisse – 2:0 gegen den Siebten 1. SG Regental, bei dem in der Vorrunde ein 1:4-Auswärtssieg verbucht werden konnte. Aufsteiger Auerbach steht immer noch auf einem Nichtabstiegsplatz – nach 16 von 24 Spielen mit 18 Punkten auf Rang Neun, nun fünf Zähler vor dem voraussichtlich ersten direkten Abstiegsrang Elf (SG SV Hahnbach, 13).



Der Auerbacher Trainer Christian Merkel gab am Sonntag nach dem 2:0-Heimsieg gegen den vor dem Anstoß Tabellensiebten 1. SG Regental (SV Kirchenrohrbach, rund acht Kilometer westlich von Roding, und 1. FC Walderbach), der nun unverändert Siebter unter 14 Teams ist, folgendes tagesaktuelles Statement ab: „Zum heuten Heimspiel traten wir nach den letzten Ergebnissen total motiviert und aggressiv auf. Man merkte den Jungs an, dass sie vor allem es der heimischen Kulisse zeigen wollten, dass die die letzten Ergebnisse mehr als ärgerlich waren. Das 1:0 durch einen berechtigten Elfer (Nico Schleicher eroberte den Ball im Mittelfeld und drang in den Sechzehner ein. Dort wurde er zu Fall gebracht), Lukas Merkel verwandelte ihn eiskalt. Wir setzten nach einer tollen Vorlage von Noah Braun das 2:0 durch Andi Schlenk nach. Bis zur Halbzeit hatten wir immer wieder gute Chancen. Hochverdiente Führung. In der zweiten Halbzeit war es ein leidenschaftlicher Kampf der Truppe und wir haben das Ergebnis nicht nur verwaltet, sondern haben ein gutes Spiel abgerufen. Danke erstmal an die wieder vielen Zuschauer. Heute waren wir giftig und gallig. Wir wollten unbedingt den Dreier mit aller Macht. Die Jungs wollten unseren Fans wieder zeigen, dass sie sich noch noch nicht aufgegeben haben. Ein guter Sieg, der uns gut tut, vor allem weil es ein hartes Stück Arbeit war. Wir müssen weiter an uns glauben und immer ans Limit gehen müssen in der Liga. Dann kommen auch die Punkte“.