Endlich wieder Budenzauber in der Stoteler Sporthalle Bericht

Nach 2 Jahren Corona-Pause findet wieder der beliebte Allianz-Cup in Stotel statt.

Der Termin 21.1.2023 und 22.1.2023 steht. Zur Zeit, ist das Orga-Team damit beschäftigt die 24 Teilnehmer für die 4 Vorrundengruppen einzuladen. Wir hoffen das es uns gelingt, wieder ein attraktives Teilnehmerfeld zusammen zu stellen.: so das Veranstalterteam.

Die Spiele der 4 Vorrunden-Gruppen werden am Samstag ausgespielt. Jeweils 2 Gruppen vormittags und nachmittags. Aus den 6er Gruppen kommen jeweils die ersten 3 Mannschaften, in die Zwischenrunde. Die ersten 2 Teams der Zwischenrunde, spielen dann in der Finalrunde, über Kreuz den Sieger des "Heizungsbau-Horstmann" Wanderpokal aus.

Weitere Informationen folgen, sobald die Gruppenauslosung steht.