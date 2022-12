Endlich wieder Budenzauber beim Erftstolz!

Endlich kann der Erftstolz wieder am 07.01.2023 und 08.01.2023 sein über den Rhein-Erftkreis hinaus bekanntes Vollbanden Hallenturnier durchführen!

Am Samstag wie immer mit einem Qualifikationsturnier, bei dem die jeweiligen Gruppensieger und Gruppenzweiten der Gruppe 1 am Samstagvormittag und Gruppe 2 am Samstagnachmittag für das Haupturnier am Sonntag qualifizieren.

Am Sonntag dann das Hauptturnier mit einem interessanten Teilnehmerfeld, welches nach der Vorrunde mit einem Viertelfinale in KO Phase startet.