Endlich wieder Budenzauber Hallenturnier in Obergimpern +++ Der TSV Obergimpern lädt zum Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier +++ Zwölf Teams sind am Samstag dabei

Das Warten hat ein Ende, es ist endlich wieder Hallenfußball. Nach zwei kompletten Wintern Corona-Zwangspause haben sich vier Sinsheimer Klubs dazu entschlossen, diesen Winter den beliebten Budenzauber anzubieten. Den Auftakt macht beinahe schon traditionell der TSV Obergimpern. Der Kreisligist veranstaltet am Samstag in der Bad Rappenauer Mühltalhalle zum dreizehnten Mal sein Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier.

In der Regel haben die Obergimperner ihr Hallenturnier zwischen Weihnachten und Neujahr ausgerichtet, dieses Jahr liegt allerdings kein Wochenende dazwischen, deshalb hat sich das Wochenende des vierten Advents angeboten. "Wir freuen uns sehr darauf, Hallenfußball ist schließlich etwas Besonderes", so Möller.

"Unser damaliger Vorstand Erwin Ruess ist am 31. Dezember 2007 völlig unerwartet verstorben, was ein großer Schock für uns alle gewesen ist", sagt TSV-Abteilungsleiter Sven Möller, "daraufhin haben wir uns im Verein dafür entschieden, für ihn ein Gedächtnisturnier auszurichten."

Zu den Favoriten zählen zweifellos die Kreisliga-Spitzenteams aus Waibstadt und Kirchardt. Das Spiel in der Halle ist jedoch so gut wie kaum mit dem Kick auf dem großen Feld zu vergleichen. Wer zwei, drei starke Zocker in seinen Reihen hat, kann auch als unterklassiges Team überzeugen. Dabei kommt einem sofort der SV Sinsheim in den Sinn, der gerne in der Halle antritt und vor Corona für reihenweise erfolgreiche Auftritte unterm Dach gesorgt hat.

Neben den rund sieben Stunden voller Fußball, soll der gesellige Teil nicht zu kurz kommen. Die Turnierorganisatoren haben alles getan, um auf den Tribünen und im Rest der Halle die Voraussetzungen für einen angenehmen Samstag zu schaffen. Möller schmunzelt: "Wir hoffen, dass viele unserer Gäste noch ein bisschen an der Bar verweilen, denn das gehört schließlich auch dazu."

Einen Heimsieg des TSV erwartet der Sportliche Leiter nicht zwingend. "Die ganzen Jahre waren wir meistens immer Vizegimpern", nimmt Möller die eine oder andere Endspielniederlage mit einer gesunden Portion Humor. Nach dem Obergimperner Turnier in Bad Rappenau ist das nächste Hallenturnier im Sinsheimer Kreis der REWE-Ströhmann-Cup des FVS Sulzfeld am 5. Januar 2023 in der ortseigenen Ravensburghalle.