Endlich wieder Bezirksliga. Aramäer starten in Botenheim

Endlich geht es wieder um Punkte! Nach einer intensiven Vorbereitung brennt die Mannschaft von Trainer Daniel Maroge darauf, in der Bezirksliga Franken zu zeigen, was in ihr steckt.

Ein Problem der vergangenen Saison, die vielen Gegentore, soll dank vielversprechender Neuzugänge in der Defensive der Vergangenheit angehören.

Auch wenn die Ergebnisse der Testspiele vielversprechend waren, weiß man, dass diese nur bedingt aussagekräftig sind. Jetzt zählt es.

In der Offensive gab es zuletzt allerdings Hiobsbotschaften: Mehrere verletzungsbedingte Ausfälle trüben das Bild. Auf die zuletzt torreichen Ergebnisse hatte dies jedoch keine Auswirkung.

Das Saisonziel und die Konkurrenz

Laut lokaler Presse zählen die Aramäer gemeinsam mit dem TSV Pfedelbach, der TG Böckingen und dem FC Union Heilbronn zum Favoritenkreis. Angesichts der Kader und Transferbewegungen scheint diese Einschätzung berechtigt. Allerdings ist die Liga in der Breite so stark besetzt, dass fast jede Mannschaft für eine Überraschung gut sein kann. Deshalb gibt der Verein das Ziel „oben mitspielen“ aus, ohne den Aufstieg als Pflicht zu deklarieren.

Die Liga hat sich in der Sommerpause verändert: Die TSG Öhringen, gegen die man letztes Jahr zweimal chancenlos war, ist in die Landesliga aufgestiegen. Fünf Teams sind abgestiegen. Das Teilnehmerfeld wurde von 18 auf 16 Mannschaften reduziert und durch vier starke Aufsteiger ergänzt, welche die Bezirksliga ordentlich aufmischen werden.

Erster Spieltag

Am ersten Spieltag geht es direkt zu einem dieser Aufsteiger, dem TSV Botenheim. Der Gegner von der Botenheimer Heide hat seinen Kader, der bereits in der letzten Saison über ordentliches Bezirksliga-Niveau verfügte, nochmals mit einigen interessanten Neuzugängen verstärkt.

Es hätte sicherlich angenehmere Aufgaben zum Saisonstart gegeben, doch die Mannschaft stellt sich der Herausforderung und wird alles daransetzen, mit drei Punkten nach Hause zu fahren.

Der Verein hofft auf zahlreiche Unterstützung der Fans in Botenheim und freut sich auf einen spannenden Saisonstart.