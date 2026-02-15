Endlich wieder Bezirksliga - Aramäer blicken auf die Rückrunde

– Foto: Adnan Altinkaya

Das lange Warten hat ein Ende: Am 22. Februar rollt der Ball in der Bezirksliga Franken wieder. Zum Auftakt gastiert der TSV Botenheim in der Badstraße, und die Vorfreude ist riesig.

*Abschied:* Wir verabschieden uns von Steve Herbsommer, den es zum VfK Diedesheim in die Landesliga Odenwald zieht. Wir bedanken uns herzlich für seinen Einsatz im Trikot der Aramäer und wünschen ihm sportlich wie privat nur das Beste!

Hinter den Kulissen waren die Aramäer im Winter alles andere als untätig. Insgesamt gab es fünf personelle Veränderungen:

*Neuzugänge:* Gleichzeitig freuen wir uns über vier hochkarätige Verstärkungen:

Robin Dörner (VfR Heilbronn)

Denis Tolga Gottfried (VfL Obereisesheim)

Kay Schirner (FC Enzberg)

Robert Bajra (A-Jugend FSV Hollenbach)

Herzlich willkommen bei den Aramäern! Mit diesen Neuzugängen sind wir für die Rückrunde nicht nur breiter aufgestellt, sondern haben vor allem an fußballerischer Qualität dazugewonnen.

*Die Vorbereitung: Härtetests gegen Top-Teams*

Das Testspielprogramm, das die Mannschaft körperlich und taktisch forderte, ist mittlerweile abgeschlossen. Nach einem souveränen 5:1-Auftakt gegen den VfB Neckarrems (Kreisliga A Enz/Murr) suchten wir bewusst den Vergleich mit höherklassigen Gegnern.

Besonders beeindruckend war dabei der 5:2-Erfolg gegen den SSV Schwäbisch Hall. In den folgenden Partien gegen den FV Löchgau (2:5), FV Mosbach (2:3), VfB Eppingen (0:7) und die SU Neckarsulm (2:3) gab es zwar Niederlagen, doch die Erkenntnisse aus diesen Duellen gegen "Übermacht-Gegner" sind für die Entwicklung des Teams unbezahlbar.

Auch in der Hallen-Stadtmeisterschaft verkaufte man sich ordentlich : In der „Todesgruppe“ scheiterte das Team knapp am Verbandsligisten VfR Heilbronn und dem Bezirksliga-Spitzenreiter TG Böckingen und sicherte sich dann in der Platzierungsrunde ungefährdet den fünften Platz gegen die TSG Heilbronn.

*Blick nach vorn: Mit Demut und Fokus*

Trotz der wertvollen Tests gilt: Die Ergebnisse der Vorbereitung darf man nicht überbewerten. Ab nächster Woche zählt es. Unser Ziel ist klar: Wir wollen den „Rückrunden-Fluch“ der letzten drei Jahre brechen und von Ende Februar bis Anfang Juni konstanter abliefern als in der Vergangenheit.

Dabei begegnen wir der Konkurrenz mit großem Respekt. Nicht nur wir haben aufgerüstet; auch die anderen Vereine der Bezirksliga Franken konnten im Winter klangvolle Namen verpflichten. Für die Aramäer zählt jetzt volle Konzentration, um gegen Botenheim direkt den ersten Dreier im Jahr 2026 einzufahren.

Wir sehen uns an der Badstraße!