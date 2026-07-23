»Endlich wieder beschwerdefrei«: "C" Seidl in Topform

"C" Seidl ist aktuell kaum zu stoppen – Foto: Charly Becherer

Einen Fünferpack hat Christian Seidl im Herrenbereich noch nie erzielt. Beim phänomenalen 8:0-Kantersieg am Mittwochabend gegen den SV Hutthurm gelang dem Goalgetter des FC Künzing dieses beeindruckende Kunststück. "Fünf Treffer in einem Spiel sind eine Premiere. Gegen Kirchroth haben wir aber mal in der Bezirksliga 8:3 gewonnen, da habe ich sogar sechs Tore gemacht", berichtet der 31-jährige Vollblutstürmer, der nach einer guten Stunde das Spielfeld verließ. "Natürlich hätte ich gerne weitergespielt, aber das war so mit meinem Bruder (Anm. d. Red.: Daniel Seidl ist Trainer der "Römer") abgesprochen und das hat dann schon so gepasst", schmunzelt der ehemalige Regionalliga-Kicker des SV Schalding-Heining.

Im Kalenderjahr 2026 hat Seidl in 13 Partien unglaubliche 23 Buden gemacht. "Ich bin endlich wieder beschwerdefrei und bin so fit wie schon seit Jahren nicht mehr. Toi, toi, toi - hoffentlich bleibt das so, denn so macht Fußball richtig Spaß. Im vergangenen Herbst habe ich mich von Spiel zu Spiel gequält und konnte nur mit Schmerzen spielen. Das war für mich extrem frustrierend und hat sich auch auf die Leistung ausgewirkt", berichtet der Ur-Künzinger, der seit dieser Saison als Co-Spielertrainer fungiert.







"Die neue Rolle gefällt mir. Ich bin extrem motiviert und versuche, mich bestmöglich einzubringen. Natürlich ist es für mich auch eine wichtige Aufgabe, auf dem Platz voranzugehen und der Mannschaft mit Toren zu helfen", berichtet der Routinier, der mit dem Saisonstart seines Teams zufrieden ist: "Wir hatten doch einen etwas größeren Umbruch und haben einige etablierte Kräfte verloren. Mit vier Punkten aus zwei Spielen können wir gut leben und wenn es uns gelingt, am Samstag aus Grafenau etwas mitzunehmen, wäre es eine absolut zufriedenstellende erste Woche." Vom Weg seines Klubs ist das "Aushängeschild" voll und ganz überzeugt: "Wir spielen wieder mit deutlich mehr Eigengewächsen und haben viele gute junge Spieler in der Mannschaft. Für den Verein ist es enorm wichtig, dass wir es schaffen, eine neue Generation aufzubauen. Die Stimmung ist top und ich bin positiv gestimmt."





Sportlich hat der 31-Jährige bodenständige Ziele: "Für uns geht es primär darum, eine sorgenfreie Saison zu spielen und nicht hinten reinzurutschen. Wenn wir einigermaßen komplett sind, haben wir aber immer noch eine Mannschaft beisammen, die erst mal jemand schlagen muss." Persönlich will Seidl, der sich in seiner Laufbahn bereits zweimal das Kreuzband gerissen hat, verletzungsfrei bleiben und möglichst viele Tore erzielen: "25 plus x ist meine eigene Vorgabe. Wenn ich gesund bleibe, ist das machbar."