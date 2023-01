Endlich wieder 3 Tage Budenzauber in Biberach (live auf FuPa)

Die Favoriten für dieses Turnier sind sicherlich der Verbandsligist und Titelverteidiger FV Biberach sowie der Landesligist FV Olympia Laupheim. Doch auch die Mannschaften SV Mietingen (Bezirksliga Riß), TSV Riedlingen Landesliga), SV Ochsenhausen (BZL Riß), SV Reinstetten (BZL Riß) und FV Bad Schussenried (BZL Donau) dürften um den Turniersieg mitspielen.



Laut Ralf Haug (Chef des Organisationsteam) und Andreas Härle (Vorstand für Organissation und Koordination) vom FV Bad Schussenried haben die Vorbereitungen für das Turnier schon vergangenes Jahr im Juni begonnen. Ingesamt 90 Helfer sind an den drei Turniertagen im Einsatz. Härle erwähnte auch noch die reibungslose Zusammenarbeit mit Ralf Häussermann vom Landratsamt. Dankbar ist der FVS auch seinen Sponsoren, durch die bereits die Fixkosten gedeckt sind.

Nun hofft der FV Bad Schussenried auf mindestens 2500 Zuschauer und ein Fuballfest für alle.



Kurzfristig hat der SV Mittelbuch abgesagt, der Turnierplan auf FuPa wurde heute angepasst. Das Vorrunde des Turniers beginnt am Freitag um 10:00 Uhr, die Zwischenrunde startet am Sonntag ab 09:30 Uhr und die Viertelfinalspiele ab 15:15 Uhr.



Von allen Spielen gibt es einen Liveticker auf FuPa Württemberg und am Sonntag 08.01. zusätzlich live die Videohighlights ab dem Halbfinale. Den Spielplan sowie die Liveticker + FuPa.tv findet ihr unter folgendem Link: https://www.fupa.net/cup/-hallenkreismeisterschaft-riss-2015/matches