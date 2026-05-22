Endlich offiziell: Füchse feiern verspätet die Berliner Meisterschaft

Jetzt ist es offiziell! Die Füchse Berlin Reinickendorf sind Berlin-Liga-Meister 2025/26.
Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Füchse auch ganz offiziell Berliner Meister 2025/26 nennen dürfen. Nun ist es soweit. Und die Reinickendorfer konnten das trotz der Verzögerungen ordentlich feiern. Am Dienstagabend veröffentlichte der Verein ein Foto in den Sozialen Netzwerken, auf dem das Team am heimischen Wackerweg für ein Siegerfoto posierte. Bedirhan Sivaci streckt dabei einen Pokal in die Luft.
Den Titel und das damit verbundene Feiern haben sich die Füchse redlich verdient. Was anfangs noch wie ein spannender Titelkampf wirkte, entpuppte sich zunehmend als One-Team-Show. Die Füchse marschierten konstant vornweg, ließen nur selten Punkte liegen. Inzwischen hat der Tabellenführer zwölf Spiele in Folge gewonnen. Die letzte Niederlage liegt fast drei Monate zurück.
In der Tabelle grüßen die Reinickendorfer dadurch bereits seit Monaten konkurrenzlos von ganz oben, haben bei noch vier ausstehenden Spielen 16 Punkte Vorsprung. Auslöser für die nun verspätete Meisterfeier waren die offenen Sportgerichtsverfahren in der Berlin-Liga. Dort hat der BFV nun die Urteile in sechs Fällen verkündet, die entsprechend zu Verschiebungen in der Tabelle führten. Doch den Füchsen ist der Platz an der Sonne nicht mehr zu nehmen.
Und so kann nun voll und ganz für die Oberliga geplant werden. Dazu hat der Verein bereits über die vergangenen Wochen hinweg zahlreiche Vertragsverlängerungen vermeldet. So bleiben Trainer Sanel Begzadic, Co-Trainer Kadir Erdil und Torwarttrainer Sascha Wrobel als Architekten des Erfolgs an Bord. Auch die Spieler Artem Cygankov, Bedirhan Sivaci, Can Türker, Emre Mert Aslan, Kevin Otremba, Maxim Cygankov, Thomas Brechler, Cengizhan Haney, Mirsad Bushaj, Pedro Henrique Heerdt, Rayan Ait Manssour, Enes Gök, Nils Lox, Lamine Ouedraogo und Karim Zoungrana haben gültige Verträge für die kommende Spielzeit in der fünften Liga.