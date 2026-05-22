Endlich offiziell: Füchse feiern verspätet die Berliner Meisterschaft

– Foto: Füchse Berlin

Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Füchse auch ganz offiziell Berliner Meister 2025/26 nennen dürfen. Nun ist es soweit. Und die Reinickendorfer konnten das trotz der Verzögerungen ordentlich feiern. Am Dienstagabend veröffentlichte der Verein ein Foto in den Sozialen Netzwerken, auf dem das Team am heimischen Wackerweg für ein Siegerfoto posierte. Bedirhan Sivaci streckt dabei einen Pokal in die Luft.

Den Titel und das damit verbundene Feiern haben sich die Füchse redlich verdient. Was anfangs noch wie ein spannender Titelkampf wirkte, entpuppte sich zunehmend als One-Team-Show. Die Füchse marschierten konstant vornweg, ließen nur selten Punkte liegen. Inzwischen hat der Tabellenführer zwölf Spiele in Folge gewonnen. Die letzte Niederlage liegt fast drei Monate zurück.