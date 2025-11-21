Endlich mal wieder punkten... Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf will seine Niederlagenserie im Heimspiel gegen den TSV Rain unbedingt beenden.

Vor zwei Monaten hätte dieses Duell das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga Südwest sein können. Wenn der TSV Jetzendorf am Sonntag (15 Uhr) den TSV Rain/Lech empfängt, treffen aber zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt weit hinter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Vor allem die Jetzendorfer haben schwere Wochen hinter sich. Fünf Niederlagen in Serie kassierte das Team von Trainer Markus Pöllner zuletzt.

Der Trend spricht gegen die Jetzendorfer, die Leistung am vergangenen Wochenende beim formstarken TSV Aindling macht aber Mut – trotz einer 0:2-Niederlage. „Was uns positiv stimmen darf, ist vor allem die erste Halbzeit gegen eine sehr, sehr gute Aindlinger Mannschaft“, sagt Pöllner. „Wir haben mithalten können und uns einige klare Torchancen herausgespielt.“ Der nächste Schritt ist, diese wieder zu verwerten. Denn Pöllner weiß, dass die Offensive aktuell die vielleicht größte Baustelle ist: In vier der vergangen fünf Spiele blieb seine Elf ohne Treffer.

Auch der Gegner am Sonntag hatte in dieser Saison schon erfolgreichere Phasen. Rain holte aber immerhin sieben Punkte aus den vergangenen fünf Partien. Der Bayernliga-Absteiger ist auch deshalb nicht ganz so schnell abgestürzt wie die Jetzendorfer. Und dennoch: Nach dem zehnten Spieltag war Rain noch Zweiter, nun reisen die Gäste als Achter an.

Auch Jetzendorf stand in dieser Saison bereits auf Rang zwei. Doch davon ist die Pöllner-Elf aktuell als Tabellenneunter weit entfernt. „Wir müssen vorne kaltschnäuziger werden und hinten die Fehler abstellen, da müssen wir konsequenter sein und lieber einmal mehr den Ball klären als einmal zu wenig.“

Personell gibt es keine größeren Veränderungen. Der gleiche Kader wie in Aindling steht zur Verfügung. „Eventuell kehren ein bis zwei Spieler zurück“, sagt Pöllner. „Ob es fürs Spiel reicht, entscheiden wir nach den Eindrücken im Abschlusstraining.“

Jetzendorf will die Wende – und außerdem das Hinspiel vergessen lassen. Da unterlag Jetzendorf 0:2, weil der Gegner seine Chancen eiskalt nutzte und ab Ende der ersten Hälfte in Überzahl spielte. Pöllner: „Wir haben am Sonntag die nächste Möglichkeit, es besser zu machen. Wir wollen das Spiel unbedingt in unsere Richtung lenken und endlich punkten.“