Endlich mal wieder keinem frühen Rückstand hinterherlaufen

SV Edelweiß Waltershofen I - SV Amtzell I 2:4 (0:3)

„Endlich mal wieder keinem frühen Rückstand hinterherlaufen“, das war der allgemeine Tenor auf den Amtzeller Rängen als Ryan Goodman im zweiten Anlauf den SVW-Torhüter nach 7 Minuten zur 0:1 Führung überwand. Und damit nicht genug, es war erst der Anfang eines fulminanten Starts, denn bereits 6 Minuten später wird Nikolai Hack im Strafraum gefoult und trifft anschließend selbst vom Elfmeterpunkt. Wenig später bedient Nikolai Hack seinen Offensivkollegen Ryan Goodman, dieser scheitert von zwei Mann bedrängt zunächst am Goalie und macht dafür dann im Nachsetzen aus spitzem Winkel in der 19. Min schon den 0:3 Halbzeitstand perfekt. Die Gastgeber versuchten den deutlichen Rückstand zu verarbeiten, konnten die Amtzeller Defensive aber nicht wirklich in Verlegenheit bringen und Amtzell ließ kurz vor dem Pausenpfiff noch zwei weitere Großchancen liegen. Besser klappte es dann wieder in der 51. Min als Ryan Goodman seinem Doppelpack noch einen Assist folgen lässt. Er wird von Julian Müller auf der rechten Außenseite geschickt, setzt sich kraftvoll durch und bedient von der Grundlinie Youngster Severin Birk im Zentrum. Er lässt sich die Chance nicht nehmen und schiebt zur vorzeitigen Entscheidung ein. Nur wenig später hätte der fünfte Treffer folgen können, doch der Weitschuss von Julian Müller landet an der Querlatte. Bis zur vollen Stunde drückt Amtzell weiter, gibt danach jedoch das Spiel ein wenig aus der Hand. Die Heimmannschaft bäumt sich auf, verkürzt in der 64. Min per Handelfmeter und schafft kurz vor Spielende nach einem Freistoß die finale Ergebniskosmetik. Alles in Allem sahen die mitgereisten Amtzeller Fans einen hochverdienten Sieg ihres Teams, dem es hoffentlich gelingt, den Schwung ins nächste Spiel auf heimischem Boden mitzunehmen.