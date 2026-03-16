„Endlich mal wieder gedreht“, Hehlingen zeigt Moral

Der TSV Hehlingen beweist Moral: Gegen den WSV Wendschott dreht das Team von Trainer Silas Mörsch am 20. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 einen Rückstand und gewinnt verdient mit 3:1. Joker Klaas-Jona Mennenga wird mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Die Gastgeber mussten zunächst jedoch einem Rückstand hinterherlaufen. Steffen Dieck brachte den WSV Wendschott in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. Erst nach der Pause fand der TSV Hehlingen die passende Antwort.

In der 57. Minute verwandelte Finn-Sven Schubert einen Elfmeter zum Ausgleich. Die Szene hatte jedoch Folgen. Silas Mörsch berichtete: „Nachdem unser Stürmer Finn Schubert sich beim verwandelten Elfer zum zwischenzeitlichen Ausgleich am Oberschenkel verletzt hat, kam Klaas Mennenga rein.“

Der Joker nutzte seine Chance eindrucksvoll. Klaas-Jona Mennenga traf in der 72. Minute zum 2:1 und setzte in der 85. Minute mit dem 3:1 den Schlusspunkt.

Für Silas Mörsch war der Sieg vor allem ein Zeichen der mentalen Stärke seiner Mannschaft: „Was mir besonders gut gefallen hat, war die Reaktion nach der Halbzeitpause, weil wir es nach eineinhalb Jahren mal wieder geschafft haben, ein Spiel nach Rückstand zu drehen.“

Der Trainer lobte die Einstellung seines Teams ausdrücklich: „Wir haben Moral bewiesen und uns in den entscheidenden Momenten durchgesetzt.“

Dabei stellte er klar, dass der Erfolg nicht nur auf einzelne Spieler zurückzuführen sei: „Es war ein Teamerfolg, wo jeder mitgezogen hat.“

Dennoch hob Silas Mörsch zwei besondere Geschichten hervor. Neben dem Doppelpack von Klaas-Jona Mennenga gab auch Junis Schröder sein Debüt. Der 18-Jährige, Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Gerald Schröder vom VfL Wolfsburg, kam in der 59. Minute für Jonas Bergsträsser ins Spiel.

Der Trainer zeigte sich zufrieden mit dem ersten Einsatz des Nachwuchsspielers: „Er trainiert seit der Winterpause bei uns mit und macht es in den Einheiten super, daher hat er es verdient, auf Spielzeit zu kommen.“ Besonders beeindruckt habe ihn die Gelassenheit des Debütanten: „Es war sein erstes Spiel in den Herren, und ich möchte ihn für seine Ruhe am Ball loben.“

Auch insgesamt zog Silas Mörsch ein positives Fazit: „Es war alles in allem ein toller Erfolg, und es hat mich gefreut, endlich mal wieder auf heimischem Platz zu spielen.“

Der Trainer wusste allerdings auch um die schwierige Personallage beim Gegner. „Wendschott hatte einige Ausfälle, krankheitsbedingt, daher wussten wir, dass wir Attacke machen mussten.“

Mit nun 25 Punkten verbessert sich der TSV Hehlingen in der Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 1 auf Rang neun. Der WSV Wendschott bleibt mit 15 Punkten auf dem 15. Platz.

Am nächsten Spieltag gastiert der TSV Hehlingen bei SSV Vorsfelde II, während der WSV Wendschott den MTV Isenbüttel empfängt.