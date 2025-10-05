„Wir sind gut ins Spiel reingekommen. Wir wussten vorher, dass es kein einfaches Spiel wird,“ erklärte Gerstung nach dem Abpfiff. „Die Tabelle ist nach neun Spieltagen noch trügerisch, aber uns war klar, dass es gegen einen direkten Tabellennachbarn ein enges Duell werden würde.“

Volkmarode kontrollierte von Beginn an das Geschehen und nutzte seine Chancen eiskalt. Nach einem direkt verwandelten Freistoß von Marvin Thurau (17.) und einem sehenswerten Distanzschuss von Justin Hoya (24.) lagen die Gastgeber früh mit 2:0 in Führung. „Unsere beiden Tore sind natürlich schöne Tore, die auch nicht in jedem Spiel so fallen. Das hat uns dann auf die Siegerstraße gebracht.“

Bis zur Pause ließ Volkmarode kaum etwas zu und hätte die Führung sogar noch ausbauen können. „Wir hatten im ersten Durchgang noch zwei, drei Möglichkeiten, die wir nicht sauber ausspielen oder nicht entscheidend zum Abschluss bringen,“ sagte der Coach.

Nach dem Seitenwechsel kam Fallersleben stärker auf. „Mit dem Halbzeitwechsel wurde Fallersleben griffiger und wollte unbedingt mehr,“ analysierte Gerstung. „Wir brauchten ein bisschen, bis wir uns darauf einlassen konnten, und waren zwischenzeitlich nicht mehr bei unserem Spiel, sondern haben uns anstecken lassen von der Hektik.“

Entscheidung durch Thurau

In dieser Phase verteidigte Volkmarode zwar konzentriert, kam aber selbst nur selten gefährlich nach vorn. Erst in der Schlussviertelstunde sorgten die Gastgeber mit einem Konter für die Entscheidung: Marvin Thurau vollendete in der 78. Minute mit seinem siebten Saisontor zum 3:0-Endstand und schnürte damit seinen Doppelpack. „So haben wir am Ende den Sack zugemacht und das Spiel souverän runtergespielt,“ resümierte Gerstung zufrieden.

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich der Trainer erleichtert: „Wir haben uns endlich mal wieder für den Aufwand belohnt, den wir die letzten Wochen betrieben haben. Das war ein verdienter Sieg.“ Volkmarode bleibt damit auf heimischen Rasen eine Macht, während Fallersleben in der Ferne nichts zu jubeln hat. Tabellarisch hat Volkmarode nun fünf Punkte Vorsprung vor Fallersleben und zog am SSV Kästorf vorbei.