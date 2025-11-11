Endlich mal kein Zittern: Attenkirchen kann auch Kantersieg

Die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen haben das Ligaschlusslicht mit 4:0 bezwungen. Diesen Flow will das Team nun ins nächste Spiel mitnehmen.

Attenkirchen – Diesmal mussten die Attenkirchener Fußballerinnen einmal nicht bis zum Schluss zittern: Gegen die SG TSV Neubeuern/TSV Rohrdorf-Thansau feierte die zweitplatzierte SpVgg am Samstagnachmittag vor heimischer Kulisse den bisher höchsten Sieg in der laufenden Bezirksliga-Saison. Die Partie endete mit 4:0 (1:0).

Unabhängig vom deutlichen Ergebnis verlangte die kampfstarke Spielgemeinschaft dem Team von SpVgg-Trainer Christian Hobmeier alles ab: „Unter einem Tabellenletzten stellst du dir was anderes vor“, sagte er nach der Partie. Dennoch sei seine Mannschaft klar spielbestimmend gewesen und infolge eines schönen Dribblings von Eva Lachner, die auf Torschützin Lisa-Marie Festner querlegte, auch verdient in Führung gegangen (28.).

SpVgg schraubt das Ergebnis in die Höhe

Nach der insgesamt chancenarmen ersten Hälfte konnten die Gäste jedoch kaum noch Nadelstiche in der Offensive setzen. Auf der anderen Seite sorgte Anna Ziegltrum per Distanzschuss zum 2:0 früh für die Vorentscheidung (60.). „Da waren wir schon am Drücker, aber sie haben es im letzten Drittel gut verteidigt“, berichtet Hobmeier. So schraubten Alexandra Kiermeier (87./direkter Freistoß) und Andrea Nieder (90./Fernschuss) das Resultat erst in der Schlussphase weiter in die Höhe.

Das nächste Match dürfte etwas enger werden

„Es war wichtig, dass wir wieder mal mehr Tore geschossen haben“, betont der 52-jährige Coach. Und vielleicht gelinge es ja, diesen „Flow“ ins Gastspiel am Samstag (14 Uhr) bei der SG TSV Babensham/TSV Eiselfing mitzunehmen. Schließlich will das Hobmeier-Team dieses vermutlich etwas engere Match erneut positiv gestalten und den sechsten Saisonsieg einfahren.