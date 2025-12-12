»Endlich mal ein paar Wochen Sommerurlaub«: Kölbl kündigt Abschied an

"Meine Entscheidung hat keinerlei sportliche Gründe, denn beim SV Schöfweg passt wirklich alles. Ein echter Dorfverein, bei dem der Zusammenhalt noch gelebt wird und der jedes Heimspiel von vielen Zuschauern unterstützt wird. Obwohl wir im Sommer sehr wichtige Spieler verloren haben und Neuzugänge ausschließlich aus unteren Klassen zu uns gekommen sind, schlagen wir uns in der Kreisliga bislang richtig ordentlich. Im Vorfeld der Saison gab es nicht wenige Pessimisten, die uns den Durchmarsch in die Kreisklasse vorhersagten. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen, wenngleich wir dafür noch drei Siege brauchen werden", informiert Andreas Kölbl, dessen Entschluss einen plausiblen Grund hat: "Ich habe in den vergangenen 25 Jahren für den Fußball einen enorm hohen Aufwand betrieben. Sowohl als Aktiver wie auch als Trainer habe ich in der langen Zeit nie ein Punktspiel aus privaten Gründen verpasst. Mit meiner Frau und meinen beiden Kindern möchte ich nun endlich mal ein paar Wochen Sommerurlaub machen. Das haben wir schon lange geplant und darauf freuen wir uns. Daher werde ich eine Pause einlegen, möchte aber über kurz oder lang schon wieder etwas machen. Ganz ohne Fußball geht es bei mir nämlich nicht."







Beim SV Schöfweg bedauert man die Mitteilung des erfahrenen Übungsleiters, der schon renommierte Vereine wie die SpVgg Plattling und die SpVgg Osterhofen anleitete. "Andi hat großen Anteil daran, dass wir den größten Umbruch in der Vereinsgeschichte des SV Schöfweg so gut meistern konnten. Gemeinsam mit Co-Spielertrainer Marcel Eder leistet er hervorragende Arbeit und wir hätten gerne mit ihm weitergemacht. Für uns wäre der längere Sommerurlaub kein unlösbares Problem gewesen, aber Andi ist halt ein Hundertprozentiger, der so etwas mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Schade, denn wir verlieren einen Top-Mann", sagt Schöfwegs Fußballchef Franz Schmid, der noch keinen Nachfolger präsentieren kann: "Wir sind zwar schon länger über die Pläne unseres Coaches informiert, werden in der Trainersuche aber nichts überstürzen." Bevor die Kölbl-Zeit beim SVS endet, haben beide Seiten noch das große Ziel Klassenerhalt vor Augen. "Dafür werden wir alles tun", verspricht der in einem knappen halben Jahr scheidende Übungsleiter.