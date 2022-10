„Endlich mal belohnt“: TSV Egmating glückt Revanche gegen ASV Glonn Treffer von Franz, Puljic und Olesch entscheiden Derby

Egmating - Die Gastgeber waren von Beginn an hoch motiviert und gingen durch Lukas Franz (19.) in Front. Nach einem Angriff über die rechte Seite erhöhte Josip Puljic (32.) auf 2:0. Die Egmatinger versäumten es aber, mit einer noch höheren Führung in die Pause zu gehen. „Sie haben das Derby von Beginn an angenommen und wir nicht“, kritisierte Glonns Teamsprecher Jakob Stefer.