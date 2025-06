Christoph selbst hatte oft geäußert, er würde zu Diemeltal niemals „Nie“ sagen, aber es hat einfach nie zeitlich und sportlich gepasst. Jetzt ist er beruflich wieder in der Nähe, die Freunde sind am Start und die sportliche Herausforderung ist gegeben!

🙏🏼 Endlich: Lamerder Jung mit 178 Kreisoberliga Spielen kommt zur SGD! Mit Christoph Denecke schließt sich ein Spieler der SG Diemeltal an, der viele Jahre als Wunschname auf dem Zettel stand. Der gebürtige Lamerder hat zwar früher regelmäßig mit Freunden auf dem Lamerder Sportplatz gekickt, seine sportliche Herausforderung aber stets beim TSV Ersen gesucht. So kommt er insgesamt auf stolze 178 Einsätze in der Kreisoberliga – keiner kennt die Liga also so gut wie er. ☝🏼

„Ich freue mich sehr, dass wir ihn überzeugen konnten, endlich ins Diemeltal zu wechseln“, sagt Trainer Rainer. Christoph bringt genau das mit, was man sich im Defensivbereich gewünscht hat: Übersicht, Zweikampfstärke und Präsenz. „Ich habe ihn bei Ersen als sehr spielintelligenten Spieler in Erinnerung, der robust in den Zweikämpfen ist, kopfballstark und vor allem in der Lage ist, spielerische Lösungen zu finden.“. Besonders seine Ruhe am Ball und sein Aufbauverhalten sollen der Defensive noch mehr Struktur geben. „Das ist eine Qualität, die wir in dieser Form und Erfahrung bislang nicht im Kader hatten.“, unterstreicht Rainer.

Er ist ein regelrechter Veteran der Kreisoberliga und somit nicht nur sportlich, sondern auch durch seine Routine eine wichtige Rolle für unsere erste Saison in der KOL. „Er bringt eine Menge Kreisoberliga mit, was uns sehr, sehr weiterhelfen wird!“, schließt Rainer ab. Die SGD begrüßt Christoph Denecke endlich im Diemeltal! 💙🤍