Nach Schlusspfiff ließen die Spieler des Meisters Trainer Manuel Heindl hoch leben. – Foto: Andreas Santner

Endlich Kreisliga! Dietfurt krönt Meisterschaft mit souveränem 3:0 Mit einem klaren Auswärtssieg in Arnstorf sichert sich Dietfurt vorzeitig die Meisterschaft. Verlinkte Inhalte KK Pfarrkirchen Arnstorf Dietfurt

Mit einem 3:0-Erfolg beim TSV-FC Arnstorf hat der DJK-TSV Dietfurt am Sonntag den lang ersehnten Aufstieg in die Kreisliga perfekt gemacht. Nach mehreren gescheiterten Anläufen und dramatischen Relegationsspielen ist die Rückkehr nun perfekt – erstmals seit dem Abstieg 2018 ist der Verein aus dem Oberen Rottal wieder zurück in der Kreisliga.

Heute, 16:00 Uhr TSV-FC Arnstorf Arnstorf DJK-TSV Dietfurt Dietfurt 0 3 Dabei ließ das Team von Trainer Manuel Heindl in Arnstorf nichts anbrennen. Ionut Pascu brachte die Gäste früh in Führung (13.), Miljan Orovic legte nur fünf Minuten später das 2:0 nach. Den Schlusspunkt setzte Konstantin Müller nach gut einer Stunde (62.). Vor 210 Zuschauern ließ Dietfurt in einer einseitigen Partie keinen Zweifel am verdienten Sieg aufkommen.

Spielführer Felix Baumann präsentiert den zahlreichen mitgereisten Anhänger aus Dietfurt die Meisterschale. – Foto: Andreas Santner

Mit 18 Siegen, drei Unentschieden und nur vier Niederlagen steht die DJK-TSV uneinholbar an der Spitze der Kreisklasse Pfarrkirchen. Der SV Malgersdorf kann die 57 Punkte der Dietfurter nicht mehr erreichen. Damit endet eine lange Zeit des Wartens: In den vergangenen fünf Jahren wurde Dietfurt dreimal Vizemeister, scheiterte zweimal in der Relegation und verpasste auch in der Corona-Saison 2019/21 den Sprung nach oben.