„Endlich ist die Saison vorbei“: TSV Gilching müht sich zum Saisonabschluss-Sieg

Bezeichnender für die torarme Saison hätte das Ergebnis kaum sein können: Die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried verabschiedeten sich am Samstag mit einem mageren 1:0 (0:0)-Heimerfolg über den Relegations-Teilnehmer ASV Habach in die Sommerpause. Für den Siegtorschützen wurde es jedoch ein unvergesslicher Tag.

Bis zum letzten Spieltag der laufenden Saison waren in der Gilchinger Kies-Arena 30 Tore gefallen. Dies bedeutete ein Schnitt von knapp über einen Treffer pro Partie. Am Samstag wurde dieser weiter gesenkt, denn der TSV Gilching-Argelsried mühte sich zu einem 1:0 (0:0)-Heimerfolg über einen tapfer kämpfenden ASV Habach. „Endlich ist die Saison vorbei und das Torthema endlich beendet“, sagte Trainer Christian Rodenwald.

Einer konnte sich aber mit einem ganz besonderen Gefühl aus der Spielzeit und vom Verein verabschieden. Zur Pause kam der, wie berichtet, zum TSV Hechendorf wechselnde Yasar Dayik in die Begegnung, die die Gilchinger in den ersten 25 Minuten dominiert hatten, ohne dabei aber mal wieder ein Tor zu erzielen. In der 72. Minute kam Dayiks großer Auftritt. Nach Flanke des ebenfalls abwandernden Benedikt Wiegert traf Dayik volley mit der Innenseite ins rechte Toreck. Wenige Minuten später wurden erst Wiegert und dann Dayik ausgewechselt. Die Gilchinger Fußballer bildeten dabei ein Spalier, um ihre Abgänge würdig zu verabschieden.