Endlich ist der neue Kunstrasen fertig!

Nach einer langen Bauzeit mit vielen Hindernissen ist es geschafft!

Was lange währt wird endlich gut!

austragen. Bereits letzten Sonntag fand das erste Punktspiel auf dem neuen

Der SV Waldperlach kann seine Spiele und seine Trainings jetzt auf Kunstrasen

Kunstrasen auf Platz 2 statt. Leider ging das Spiel unseres Teams II mit 2:4 verloren.

Es kann also alles nur besser und erfolgreicher werden. Aber alle Jugendteams freuen sich über

den neuen Rasen und dass endlich wieder ein einigermassen ordentlicher Trainingsbetrieb

stattfinden kann. Da kommt Freude auf, nur unser Team 1 muss sich noch bis nächstes Jahr

gedulden, um ihr erstes Training auf dem Neuen Kunstrasen absolvieren zu können. Also dann

wohl ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk!