Endlich ist der neue Kunstrasen fertig!

Was lange währt wird endlich gut!
Nach einer langen Bauzeit mit vielen Hindernissen ist es geschafft!
Der SV Waldperlach kann seine Spiele und seine Trainings jetzt auf Kunstrasen
austragen. Bereits letzten Sonntag fand das erste Punktspiel auf dem neuen
Kunstrasen auf Platz 2 statt. Leider ging das Spiel unseres Teams II mit 2:4 verloren.
Es kann also alles nur besser und erfolgreicher werden. Aber alle Jugendteams freuen sich über
den neuen Rasen und dass endlich wieder ein einigermassen ordentlicher Trainingsbetrieb
stattfinden kann. Da kommt Freude auf, nur unser Team 1 muss sich noch bis nächstes Jahr
gedulden, um ihr erstes Training auf dem Neuen Kunstrasen absolvieren zu können. Also dann
wohl ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk!