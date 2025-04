Endlich ist der Knoten geplatzt

Mit Spielbeginn gab der Trainer der Mannschaft mit, hoch zu pressen und den Gegner früh zu attackieren und nicht ins Spiel kommen zu lassen. Dies sollte aus VfR-Sicht sofort Früchte tragen. Lobenstein hatte wesentlich mehr Spielanteile und es wurden mehrere Chancen erarbeitet, die man aber nicht konsequent nutzte. Rothenstein war quasi gar nicht auf dem Platz und kam überhaupt nicht ins Spiel. Mit der Führung dauerte es aber bis zur 36. Minute: Ein langer Ball von Rzoska auf Gössinger, der seinen Gegenspieler im Strafraum aussteigen ließ und zum 0:1 einschob. Zur Halbzeitpause war die Führung mehr als verdient, aber eigentlich auch mit 1:0 viel zu wenig. Dem gegenüber standen null Torchancen von Rothenstein.

In der zweiten Halbzeit sollte weiter Druck gemacht und mit einem weiteren Tor der Deckel drauf gemacht werden. Jedoch tat sich Lobenstein nach dem Seitenwechsel schwer. Es wurde zwar ein guter Ball gespielt, aber die Passstafetten endeten meist an der Strafraumgrenze. So musste es nach langer Zeit mal ein Standard sein (63.). Ein Eckball von Baer wurde vom Gegner am Fünfmeterraum verlängert und am langen Pfosten von Kohl mit seinem ersten Saisontreffer und unkonventionell mit der Hüfte zum 2:0 abgestaubt. War das der Deckel? Nein! Komischerweise ließ der VfR jetzt mehr zu und Rothenstein kam zu seinen Chancen. Beide Mannschaften hatten in der Folge gute Chancen, die aber allesamt ungenutzt blieben. Somit verging die Zeit und es war bereits die 79. Minute, als Gössinger mit seinem zweiten Tor den Deckel auf die Partie machte. Nach einem schönen Zuspiel von Mai stand er im Rückraum goldrichtig, um für den 3:0 Endstand zu sorgen. Damit war Rothenstein endgültig der Zahn gezogen. Ein großer Dank geht auch an die mitgereisten VfR-Anhänger, deren Anzahl bei diesem Spiel fast die Hälfte der gesamten Zuschauer ausmachte.