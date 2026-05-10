Endlich ist alles klar für den SV Miesbach – zumindest fast

Ein packendes Laufduell lieferten sich Miesbachs Robert Mündl (r.) und Siegsdorfs Adrian Furch. – Foto: Max Kalup

SV Miesbach feiert wichtigen 2:1-Heimsieg gegen Siegsdorf und kommt dem Klassenerhalt verdammt nah.

Kollektives Aufatmen in der Kreisstadt: Der SV Miesbach hat am Samstag nach langem Zittern den Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost so gut wie klar gemacht. Die Miesbacher setzten sich beim letzten Heimspiel der Spielzeit mit 2:1 gegen den TSV Siegsdorf durch und haben damit den Ligaverbleib vor dem letzten Spieltag aus eigener Kraft fast geschafft.

Es war erst der zweite Erfolg der Rückrunde, und entsprechend groß war die Erleichterung bei den Miesbachern nach dem Schlusspfiff. „Theoretisch sind wir noch nicht durch, aber dafür müssten wir in Saaldorf verlieren und sechs andere Spiele gegen uns laufen“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald die Lage.

Die Miesbacher haben drei Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz und bis auf Bruckmühl alle direkten Vergleiche gewonnen. Sollten aber mehr als zwei Teams punktgleich sein, so wird eine Tabelle aller betroffenen Mannschaften erstellt, in der der SV noch in die Bredouille geraten könnte. Dafür müssten aber unter anderem Rosenheim gegen Forstinning und Ebersberg in Holzkirchen gewinnen sowie die Miesbacher in Saaldorf verlieren.

Auch wenn noch nicht alles in trockenen Tüchern ist: Zu 99 Prozent sind die Miesbacher durch, und entsprechend wurde nach dem letzten Heimspiel der Saison auch gefeiert. „Kompliment an die Jungs. Alle haben sich gegenseitig gepusht und waren mit vollem Einsatz bei der Sache“, lobt Grünwald und scherzt: „Ich hoffe, dass bis zum nächsten Wochenende wieder alle nüchtern sind.“

Allerdings tat sich sein Team gegen das Tabellenschlusslicht erst schwer, obwohl der eigentlich verletzte Maximilian Wiedmann auf die Zähne biss und von Beginn an auf dem Feld stand. Siegsdorf war anfangs besser, und SV-Keeper Michael Wiesböck klärte zweimal stark. Mitte der Halbzeit fand der SV besser ins Spiel und hatte Pech, als Gian-Luca Morena nach Steilpass von Sean Erten den TSV-Keeper umkurvte, sein Abschluss aber von der Linie geschlagen wurde.

Kurz vor der Pause wackelten dann beide Querlatten. Erst köpfte Siegsdorf an die Latte, dann scheiterte auf der anderen Erten aus 25 Metern am Aluminium. Nach dem Seitenwechsel kamen die Miesbacher dominant zurück aufs Feld und belohnten sich mit der Führung. Erten flankte vom Flügel, und Ricardo Pindado nickte im Zweikampf mit seinem Gegenspieler ein zum 1:0. Der eingewechselte Drilon Shukaj scheiterte im Anschluss zweimal am starken Torhüter der Gäste.

„Siegsdorf hat es zwar versucht, aber wir haben alles super weg verteidigt und nichts mehr zugelassen“, berichtet Grünwald. Das 2:0 erzielte der eingewechselte Johannes Schwarzenbach, als Wiedmann hoch attackierte und Schwarzenbach zum 2:0 einschieben konnte. In der dritten Minute der Nachspielzeit kam Siegsdorf zum Anschlusstreffer, doch die letzten zwei Minuten brachte Miesbach auch noch über die Zeit und kann nun, wenn es am letzten Spieltag nicht mit dem Teufel zugeht, wohl für eine weitere Spielzeit in der Bezirksliga planen.