Endlich in der Saison angekommen: Jesenwang lässt nichts anbrennen

Dem TSV Jesenwang ist gegen den TSV Gilching III der zweite klare Sieg binnen 48 Stunden gelungen. Jetzt ist der Aufstiegsanwärter wieder in der Spur.

Jesenwang – Acht Tore und sechs Punkte hat der TSV Jesenwang innerhalb von 48 Stunden zusammengesammelt. Dem 3:0 beim TSV Hechendorf II am Mittwoch folgte nun ein klarer 5:0 (2:0)-Erfolg über den TSV Gilching III. Erfolgreichster Torschütze war Johannes Drexler, der dreimal einnetzte und seine Saisonquote auf acht Treffer schraubte. Außerdem war zweimal Michael Rau erfolgreich, einmal davon per Elfmeter.

Trainer Denis Steininger war zufrieden. „Der Sieg war verdient, aber ein wenig zu hoch.“ Ein Statement, das er an der ersten Hälfte festmachte. Drexler hatte da zwar nach zwei Minuten für einen Blitzstart gesorgt. Doch im Anschluss verhinderte Keeper Fabian Sichert, der schon in Hechendorf einen Elfmeter pariert hatte, mehrfach den Ausgleichstreffer der Gilchinger. Erst mit dem 2:0 nach einer guten halben Stunde kehrte bei den Gastgebern Ruhe ein.

Nach dem Seitenwechsel profitierten die Jesenwanger davon, dass Gilching nur mit elf Spielern angerückt war und kräftemäßig nicht mehr 100 Prozent gehen konnte. Die Gastgeber dagegen hatten die Partie vom Mittwoch gut aus den Beinen geschüttelt. „Wir haben ein wenig rotiert“, erklärte Coach Steininger. Die zweite Halbzeit sei aus seiner Sicht dann die eindeutig bessere gewesen. Mit den beiden Treffern zwischen der 51. und 56. Minute war dann das Spiel auch entschieden.

Trotz des etwas zu deutlichen Sieges wollte Steininger das 5:0 doch als Signal für die nächsten Begegnungen werten. „Wir sind in der Saison angekommen.“ Nun könne man darangehen, den holprigen Saisonstart mit zwei Niederlagen aus den ersten drei Partien vergessen zu machen.

Einen guten Anteil sprach Steininger einem sicheren Ineinandergreifen von Defensive und Offensive zu. „Einen Johannes Drexler kann man immer loben“, würdigte Steininger den Anteil des Torjägers an den zwei Siegen der vergangenen Woche. Aber der Jesenwanger Coach wollte auch die Abwehrreihe ins Scheinwerferlicht rücken. Kapitän Thomas Hartmann und Matthias Mahler hätten gute Arbeit geleistet.

So war es ein Gesamtbeitrag des Teams, dass die Heimbilanz bereits wieder mit beeindruckenden Zahlen aufwartet. In den drei Partien auf heimischem Gelände steht Jesenwang bei drei Siegen und 20:1 Treffern. (Hans Kürzl)