Endlich: In 2027 kommt eine Amateurfußball-Serie ins Fernsehen

– Foto: SWR

In der Nähe von Stuttgart wird gerade die Amateurfußball-Serie „Bolzen“ gedreht. Die Story der mehrteiligen Mockumentary, die 2027 ausgestrahlt werden soll: Ein skandalumwitterter Fußballprofi kehrt vorübergehend zu seinem kleinen Heimatverein zurück, um sich als geläutert zu inszenieren – und lernt dabei das Miteinander im Vereinsfußball lieben. Tim Frohwein und Jonas Schulte waren für die Hartplatzhelden am Set der Serie, haben sich umgeschaut – und einen Podcast aufgenommen.

Markgröningen, ein sommerlich warmer Tag Ende Juli. Über eine schmale Straße, die an einem mit Weinreben bepflanzten Hang entlangführt, gelangen wir ins Glemstalstadion: Hier hat der ortsansässige FV Markgröningen viele Jahre seine Heimspiele ausgetragen. Fußballplatz und angeschlossenes Vereinsheim sind inzwischen nicht mehr in bestem Zustand – das Team von „Bolzen“, dem wir heute am Drehort einen Besuch abstatten, hat eine ziemlich passende Kulisse für eine Amateurfußball-Serie herausgesucht.

In der für die ARD produzierten, fiktiven Serie „Bolzen“ überbrückt der Protagonist Marty Bloch, talentierter Fußballprofi mit Hang zu Exzessen, eine vertragslose Zeit bei seinem Heimatverein Viktoria Steindorf (Schlachtruf: „Vik-Vik-Viktoria!“). Am Ort seiner Wurzeln möchte er wieder zu sich selbst finden – öffentlichkeitswirksam: Martys windiger Spielerberater Elias hält es für eine gute Idee, dass ein Kamerateam den Profi während seines Läuterungsprozesses begleitet. Und so sind die Voraussetzungen geschaffen für eine Fußball-Mockumentary à la „Die Discounter“ (mit Merlin Sandmeyer ist sogar einer der Schauspieler aus der erfolgreichen Discounter-Crew mit an Bord).





Nach der Schwemme an Profifußball-Dokus („All or Nothing“), -Serien („Ted Lasso“) und -Filmen („I am Zlatan“) in den letzten Jahren ist es ein schönes Signal, dass sich endlich eine Serie dem Amateurfußball widmet. Die Leute hinter der Produktion geben uns bei unserem Besuch ein gutes Gefühl, dass wir am Ende auch authentische Amateurfußball-Bilder im Fernsehen zu sehen bekommen.





Der Regisseur Nicolas Berse Gilles kickt selbst noch im Ruhrgebiet, wo er einst auf Ascheplätzen fußballsozialisiert wurde und Produzent Steffen Freckmann kennt das Milieu eines ländlichen Sportvereins nur zu gut aus der eigenen Kindheit und Jugend. Mit beiden haben wir einen Podcast aufgenommen und sie zu Entstehungsgeschichte und Konzept von „Bolzen“ befragt. Im Gespräch erklären sie uns, warum sie den Amateurfußball mit dem Begriff „poetische Shittiness“ verbinden, wie man es schafft, Dutzende Laienschauspieler in Trikots unter Kontrolle zu halten und warum in „Bolzen“ gar nicht so viele Fußballszenen vorkommen.

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Über den Autor Tim Frohwein, Jahrgang 1983, ist Soziologe und setzt sich seit rund 15 Jahren wissenschaftlich und journalistisch mit dem Amateurfußball auseinander. Er lehrt an verschiedenen Hochschulen und ist Mitglied der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur. Im Sommer 2023 erschien sein Buch „Probetraining – Eine Reise an die deutsche Fußball-Basis“. Seit über zwanzig Jahren kickt er in den Erwachsenenmannschaften des FC Dreistern München und ist dort mittlerweile auch als Nachwuchstrainer aktiv. 🗣️ Du hast Themenwünsche, Feedback oder möchtest deine Erfahrungen teilen⁉️ Scheibe uns eine E-Mail oder diskutiere mit auf Facebook und Instagram‼️ Über die Hartplatzhelden-Kolumne

In regelmäßigen Abständen lassen wir kreative und kritische Köpfe aus dem Amateurfußball zu Wort kommen, die sich mit den Sorgen und Nöten unseres geliebten Sports befassen, aber auch Ideen für die Zukunft vorstellen.



Kolumnen-Archiv

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#122: Mehr als Tore und Punkte: Der Amateurfußball braucht eine Stimme von Gerd Thomas

#121: Zeit für Kehrtwende: Wir brauchen eine Bewegung der Sportbegeisterten! von Gerd Thomas

#120: Wertschätzung für Schiedsrichter beginnt in der Kabine von Gerd Thomas

#119: Liebe Politik, macht den Sport zur kommunalen Pflicht! von Michael Franke

#118: Gemeinsam statt allein: Neue Wege fürs Ehrenamt im Sportverein von Susanne Amar und Gerd Thomas

#117: Infrastrukturförderung: War die Sportmilliarde ein leeres Versprechen? von Ute Groth

#116: Das sind meine elf Ratschläge zur Unterstützung des Amateurfußballs von Gerd Thomas

#115: »Ist Ehrenamt wirklich ein Opfer? Ich sehe das anders!« von Michael Franke

#114: Warum mein Verein eine Abteilung für Inklusionssport gegründet hat von Michael Franke

#113: Trainer am Limit: Warum Eltern so wichtig fürs Ehrenamt sind! von Susanne Amar

#112: Zukunftsfähige Vereine: »Gute Dienstleistungen nicht zum Nulltarif« von Gerd Thomas

#111: Neuer Platz für Talente: Die Mädchen müssen nicht mehr draußen bleiben von Michael Franke

#110: Spielbetrieb mit Tabelle: »Verlieren wir jetzt viele Kinder?« von Tim Frohwein

#109: Wenn Ehrentribünenkarten wichtiger sind als das Kinderturnier von Gerd Thomas

#108: Amateurfußball-Konferenz mit Lahm und Co: Das sind die Kernbotschaften von den Hartplatzhelden

#107: 20 Jahre Hartplatzhelden: Gemeinsam für den Amateurfußball! von Steffen Wenzel und Oliver Fritsch

#106: Tod eines treuen Mitglieds: "Ein Leben, ein Verein" als Auslaufmodell? von Michael Franke

#105: Ehrenamt: »Weg vom Bittsteller, hin zum Gestalter von Zusammenhalt!« von Gerd Thomas

#104: Vor Amateurfußball-Konferenz: Das ist die Mission der Hartplatzhelden von den Hartplatzhelden

#103: »Doppelt gut für die Basis«: Darum möchte ich DFB-Vizepräsident werden von den Hartplatzhelden

#102: Für mehr Ehrenamtlerinnen: »Fußballahnung kennt kein Geschlecht!« von Michael Franke

#101: »Lasst uns in Berlin treffen und den Amateurfußball voranbringen!« von Gerd Thomas und Tim Frohwein

#100: Jubiläum: 100x Hartplatzhelden, 100x die Stimme des Amateurfußballs von den Hartplatzhelden

#99: Sportpolitik: »Ich weiß nicht, was ein Sportminister bringen soll!« von Ute Groth

#98: Vereinsfußball boomt: Warum das eine gute Nachricht für unser Land ist von Tim Frohwein

#97: Entlassung nach 18 Jahren: »Auch das ist Amateurfußball, leider..!« von Michael Franke

#96: »Eltern sind ein Gewinn für jeden Verein, wenn, ja wenn …« von Susanne Amar

#95: Neue Amateurfußball-Konferenz kommt: »Zeit, selbst zu handeln!« von Gerd Thomas

#94: Neue Wege im Kinderfußball: Training ja, Wettbewerb nein? von Michael Franke

#93: »Servus, Dusche!« Abgesang auf ein verlorenes Paradies von Michael Franke

#92: »Bewegung von unten«: Darum brauchen wir ein Ministerium für Sport von Gerd Thomas

#91: In Zeiten des Erfolgs: Was der DFB jetzt tun muss von Tim Frohwein

#90: Erste Herren über alles? Wie wir bewerten, was Vereine wirklich leisten von Michael Franke

#89: Kommunikation im Verein: »Woher sollen wir das wissen?« von Michael Franke

#88: »Oldies but Goldies«: Euren Heimatverein im Testament berücksichtigen? von Gerd Thomas

#87: EM-Euphorie? »Sind traurig, weil wir Kinder heim schicken müssen!« von Tim Frohwein

#86: »Wir sollten Trainer unterstützen statt ihnen auf die Nerven zu gehen« von Gerd Thomas

#85: Fernsehrevolution: »Darum gehört Ehrenamt regelmäßig in die Sportschau« von Gerd Thomas

#84: Workshops & Debatten: »So wird euer Vereinsheim ein Ort der Begegnung« von Tim Frohwein

#83: »Der falsche Traum«: Wie Erfolgsdruck Kindern und Vereinen schadet von Michael Franke

#82: Klimakrise & Fußball: »Ist uns die Zukunft unser Kinder egal?« von Gerd Thomas

#81: Vereinsarbeit: »Eltern bieten großes Potenzial, das man nutzen sollte« von Susanne Amar und Gerd Thomas

#80: DFB-Ausrüster-Deal mit Nike: Was man alles mit dem Geld machen könnte von Susanne Amar und Gerd Thomas

#79: Geldregen für Amateure?: »Ich gratuliere dem DFB zum Nike-Deal!« von Gerd Thomas

#78: Über ein Amateurfußball-Theaterstück, das den Finger in die Wunde legt von Michael

Franke

#77: Mehr Straßenfußball wagen: »Lasst den Kindern das Kommando!« von Michael Franke

#76: »Ehrenamt benötigt Management!«: So können wir neue Menschen gewinnen von Gerd Thomas

#75: "Danke, Fußball!": Warum Vereine & Eltern besser kommunizieren müssen von Susanne Amar

#74: Jugendtrainer: »Ach, die sind hier gar nicht angestellt?« von Gerd Thomas

#73: Funino: »Es geht sehr wohl um Gewinnen und Verlieren!« von Tim Frohwein

#72: Vereinswechsel: »Ist die Bindung zum eigenen Verein von gestern?« von Michael Franke

#71: DFB-Amateurkongress: »Amateurfußball interessiert die Medien nicht!« von Gerd Thomas

#70: DFB & DOSB: »Sportnation braucht endlich Aufbruchstimmung!« von Gerd Thomas

#69: Jugendfußball: »Das Sommerturnier - eine Institution geht verloren!« von Michael Franke

#68: Krise des Amateurfußballs: »Früher war nicht alles besser!« von Gerd Thomas

#67: Krise des Amateurfußballs: »Schuld sind wir selbst, nicht der DFB!« von Gerd Thomas

#66: Mission Impossible Kunstrasen: »Es könnte alles so einfach sein...« von Michael Franke

#65: Wettbewerbsverzerrung: »Muss ich immer mit der besten Elf antreten?« von Michael Franke

#64: Extremisten raus aus meinem Verein? Die Satzung macht‘s möglich von FABIAN REINHOLZ

#63: Mädchenfußball: »Diese Regel führt unseren Verein in ein Dilemma!« von Fabian Reinholz

#62: Trainingslager im Amateurfußball: (K)eine gute Idee? von Michael Franke

#61: Mehr Mitsprache für Amateure: »Wir sind 99 Prozent!« von Gerd Thomas

#60: Vielfalt im Fußball: Darum muss die Politik Vereine mehr unterstützen von Gerd Thomas

#59: Alkohol & Amateurfußball: Eine Droge als Teil unserer Vereinskultur? von Tim Frohwein

#58: Katar-WM: Dürfen wir unseren Kinder diese besonderen Fußball-Momente verwehren? von Michael Franke

#57: Katar und Nachhaltigkeit: So können Vereine aktiv werden von Gerd Thomas

#56: »Sprachnachrichten?!« Wie Kommunikation im Verein gelingen kann von Gerd Thomas

#55: Energiekosten: »Ist Fußball das neue Golfen?« von Ute Groth

#54: Jugendfußball: »Mehr Förderung für Deutschlands Sozialprojekt Nr. 1!« von Gerd Thomas

#53: »Ich muss eingestehen: Der Minifußball-Plan des DFB ist sehr gut!« von Michael Franke

#52: Ehrenamt: »Trainer und Trainerinnen gesucht...und noch vieles mehr!« von Gerd Thomas

#51: Schiedsrichter: Mehr Respekt durch "Meet the Ref"? von Tim Frohwein

#50: Nachwuchsfußball: Förderkader gegen Talentabwerbung & Selektionsdruck? von Michael Franke

#49: »Der Platzwart: Eine Kultfigur im Wandel der Zeit« von Michael Franke

#48: Nachhaltigkeit: »Es geht um viel mehr als die vegane Bratwurst!« von Gerd Thomas

#47: Fehler im System? »Von Krusten und Kumpanen« von Michael Franke

#46: Nachwuchsfußball: Das große Aussortieren der NLZs von Michael Franke

#45: Übungsleiterpauschale: »Wir müssen das Ehrenamt neu denken!« von Michael Franke

#44: Wahl des DFB-Präsidenten: »Wer hat inhaltlich etwas zu bieten?« von Gerd Thomas

#43: Echter Vertreter der Basis? »DFB muss die Rolle endlich annehmen!« von Ute Groth

#42: „Milliardenspiel Amateurfußball“: Die große Bezahl(un)kultur von Tim Frohwein

#41: Rituale im Fußballverein: »Es lebe die Weihnachtsfeier!« von Tim Frohwein

#40: Bedenklicher Zustand: »Rettet den Jugendfußball!« von Gerd Thomas

#39: Impfung: »Joshua Kimmich und seine fragliche Vorbildrolle« von Michael Franke

#38: Frauenfußball: »Die Mädchen trauen sich was!« von Ute Groth

#37: Wahl des Präsidenten: »Der DFB muss endlich Praktiker einbeziehen!« von Gerd Thomas

#36: Endlich "oben"? »Nach dem Aufstieg kommen die Niederlagen!« von Michael Franke

#35: »Selbst Menschen ohne Migrationsgeschichte werden diskriminiert!« von Younis Kamil

#34 Ü-Fußball: »Nennt uns nicht mehr „Alte Herren“!« von Tom Frohwein

#33: DFB: »Es sei denn, wir ändern das System!« von Gerd Thomas

#32: Nachwuchsfußball: »Scouts stehen sich auf den Füßen!« von Michael Franke

#31: Fußball und Diversität: »Deutsche Schiris pfeifen immer gegen Türken!« von Tim Frohwein

#30: DFB und Amateure: »Es braucht eine Graswurzelbewegung!« von Gerd Thomas

#29: DFB-Präsident: »Warum nicht eine Urwahl aller 24.500 Vereine?« von Gerd Thomas

#28: Digitalisierung im Verein: »Manche Apps werden bleiben!« von Tim Frohwein

#27: Datenschutz: »Das muss jeder Amateurverein beachten!« von Fabian Reinholz

#26: "Generation Corona": »Kontrollierte Öffnung für Jugend-Sport jetzt!« von Gerd Thomas

#25: Türkgücü München: Streitgespräch über einen Verein, der polarisiert von Michael Franke & Tim Frohwein

#24: Pädagogik: »Wird man zum besseren Menschen, wenn man Fußball spielt?« von Younis Kamil

#23: Berliner Fußball-Verband: »Es geht nicht nur ums Geschlecht!« von Gerd Thomas

#22: Vereinsstruktur: »Wir wollen unseren Verein strategisch neu entwickeln« von Michael Franke

#21: »eSport? Wer Nachwuchs fördern will, sollte sich Teqball-Platte zulegen« von Tim Frohwein

#20: Fußball und Corona: »Was ich vermisse, ist das Einmischen des DFB« von Ute Groth

#19: Rassismus: »Sie riefen „Deck den Weißen“ – das tat mir weh!« von Younis Kamil

#18: Sportpolitik: »Neue Köpfe braucht der Fußball« von Gerd Thomas

#17: Kommunalpolitik: »Willkommen in der Sportstadt "Schilda" München« von Michael Franke

#16: Sportwissenschaft: »Wünsche mir Wissensspeicher für Amateurfußball« von Tim Frohwein

#15: »Die Politik muss das Fußballverbot für Kinder wieder aufheben!« von allen

#14: Sportpolitik: »Amateure, organisiert Euch!« von Gerd Thomas

#13: Sozialverhalten im Kinderfußball: »Mannschaft ist unser Spiegelbild« von Younis Kamil

#12 Gewalt im Fußball: »Wäre schön, wenn die Politik begreift« von Gerd Thomas

#11: »Wer das Hauptamt fördert, fördert auch das Ehrenamt« von Ute Groth

#10: Neue DFL-Taskforce: »Wir Amateure sind denen egal« von Michael Franke

#9: Kinderfußball: »Es sollen wirklich alle spielen!« von Younis Kamil

#8: »Duschen nach dem Spiel ist jetzt gefährlicher als nach dem Training« von Gerd Thomas

#7: Integration: »Flüchtlingsmannschaften machen mich skeptisch« von Michael Franke

#6: Pro Jugendarbeit: »Lieber kauft man ein neues Herrenteam zusammen« von Gerd Thomas

#5: Stellenwert des Amateurfußballs: »Großer Konkurrent ist die Kultur« von Michael Franke

#4: »Der Plan mit dem Neustart ist nicht durchdacht« von Ute Groth

#3: DFB: Gegen das System Pattex von Gerd Thomas

#2: Kindern die Angst nehmen: »Fehler sind etwas Tolles« von Younis Kamil

#1: »Corona hat die Leute vom Fußball entwöhnt« von Michael Franke