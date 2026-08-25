Endlich im Rhythmus: Zanoth startet mit neun Scorern durch

– Foto: Peter Geuenich

FuPa Schleswig-Holstein präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Kronshagen erwischte in Schönkirchen einen nahezu perfekten Nachmittag. Johan Menzel stellte bereits in der neunten Minute auf 1:0, Zanoth erhöhte nach einer guten halben Stunde. Noch vor der Pause traf Menzel erneut. Nur fünf Minuten nach Wiederbeginn machte Zanoth mit seinem zweiten Treffer das 4:0, ehe Mohamad A. Malik Badal Abdula praktisch direkt im Anschluss nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Mattheo Tiesch in der 88. Minute.

Vier Spiele, sechs Tore, drei Vorlagen: Jesper Zanoth ist in bemerkenswerter Form in die neue Saison der Kreisliga Kiel gestartet. Beim deutlichen 6:0-Auswärtssieg gegen die TSG Concordia Schönkirchen war der Angreifer erneut der entscheidende Mann in der Offensive. Zwei Treffer steuerte er selbst bei, an zwei weiteren war er als Vorbereiter beteiligt. Damit kommt der 28-Jährige bereits nach vier Einsätzen auf neun Scorerpunkte – exakt so viele wie in seinen zwölf Ligaspielen der gesamten Vorsaison.

Der deutliche Erfolg war zugleich ein Ausrufezeichen im oberen Tabellendrittel. Kronshagen II ist nach vier Partien noch ungeschlagen, hat zehn Punkte gesammelt und erst zwei Gegentreffer kassiert. Auf Tabellenführer FC Azadi Kiel fehlen bei einem Spiel weniger nur drei Zähler. Die jüngere Vergangenheit zeigt ohnehin, dass die Zweite regelmäßig in der oberen Hälfte der Liga zu finden ist: Nach Rang drei 2023/24 folgten Platz fünf und zuletzt Platz sechs. 2021/22 war Kronshagen als Meister der Kreisklasse A in die Kreisliga aufgestiegen.

Für Zanoth ist die Kreisliga allerdings längst nicht die höchste Station seiner Laufbahn. In seiner Jugend gehörte der gebürtige Kronshagener zum Nachwuchs von Holstein Kiel, ehe sein Weg zurück zum Heimatverein führte. Später sammelte der Linksfuß zahlreiche Einsätze in Verbandsliga Schleswig-Holstein, Landesliga Schleswig-Holstein und Oberliga Schleswig-Holstein. Allein FuPa dokumentiert 40 Verbandsliga-Partien und fünf Oberliga-Einsätze für Kronshagens Erste.

Heute spielt Zanoth als Stürmer für die Zweite – und verfolgt dabei ein anderes Ziel als noch in früheren Jahren. Wegen wiederkehrender Verletzungen fehlte ihm nach eigener Aussage häufig der Rhythmus. Genau den findet er nun offenbar wieder.

TSG Concordia Schönkirchen – TSV Kronshagen II 0:6

TSG Concordia Schönkirchen: Vincent Mayer, Jan Lühr, Fynn Krahl (43. Nico Ole Mussmann), Niklas Höhne, Mohammad Kasim (36. Jannes Meyer) (46. Felix Flemming), Aaron Laydorff, Maurice Sarpong, Max Julius Kühl, Mohammed Hussein, Tom Bartels, Mirko Feierabend - Co-Trainer: Felix Wagner - Co-Trainer: Paul Kraatz - Trainer: Stefan Köpke

TSV Kronshagen II: Jannik Prodzinski, Bastian Zeeb, Torben Köpke, Mattheo Tiesch, Alessio Atlante, Tim Stobbe (46. Shafiq Azami), Linus Feuerherm (73. Torben Keller), Mohamad A. Malik Badal Abdula, Besar Jashari (73. Bennet Bosesky), Johan Menzel (73. Ahmet Aras), Jesper Zanoth - Trainer: Chresten Hilbich

Schiedsrichter: Jürgen Meereis - Zuschauer: 25

Tore: 0:1 Johan Menzel (9.), 0:2 Jesper Zanoth (31.), 0:3 Johan Menzel (42.), 0:4 Jesper Zanoth (50.), 0:5 Mohamad A. Malik Badal Abdula (51.), 0:6 Mattheo Tiesch (88.)

Jesper, zwei Tore, zwei Vorlagen beim 6:0 gegen Concordia Schönkirchen – viel mehr Einfluss kann man auf ein Spiel offensiv kaum nehmen. Wie zufrieden warst du mit deinem Auftritt?

Zanoth: Sehr zufrieden. Wir waren von der ersten Minute an da und konnten direkt die erste Chance in ein Tor umwandeln. Danach waren wir richtig gut im Spiel. Wenn man dann im Sturm spielt, kann man diesen Flow natürlich gut mitnehmen.

Was hat an diesem Nachmittag so gut bei euch funktioniert? Immerhin war es ein Duell mit einem unmittelbaren Tabellennachbarn.

Zanoth: Wir waren aus verschiedenen Gründen relativ dünn besetzt. Das hat bei uns wohl auch zusätzliche Energie freigesetzt. Durch viele Ballgewinne im Zentrum konnten wir schnell umschalten und hatten vorne dann viel Platz.

Nach vier Saisonspielen stehst du bereits bei neun Scorerpunkten und damit genauso vielen wie in der gesamten vergangenen Saison. Woher kommt dieser starke Start – und hat sich deine Rolle in der Mannschaft verändert?

Zanoth: Ich spiele eigentlich nur geringfügig weiter vorne. Dadurch komme ich vielleicht noch etwas besser in diese Situationen.

Du hast in deiner Jugend eine Zeit lang im Nachwuchs von Holstein Kiel gespielt. Was ist dir davon besonders hängen geblieben und wovon konntest du später im Herrenbereich profitieren?

Zanoth: Für mich war schon nach der U16 bei Holstein Schluss. Insgesamt herrscht dort eine hohe Anspruchshaltung. Am wichtigsten ist es, konstant Leistung zu bringen. Das ist etwas, was einem aus dieser Zeit auf jeden Fall hängen bleibt.

Später hast du mit Kronshagen unter anderem in Verbandsliga, Landesliga und Oberliga gespielt. Wie verändert sich der Blick auf den Fußball, wenn man diese Spielklassen erlebt hat und anschließend für die zweite Mannschaft in der Kreisliga aufläuft?

Zanoth: Bei mir geht es jetzt hauptsächlich um Spielzeit. Ich bin leider ein verletzungsanfälliger Spieler und konnte deshalb über die Jahre nie wirklich einen Rhythmus entwickeln und viele Spiele am Stück machen. Daher genieße ich es jetzt, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen.

Kronshagens Zweite war in den vergangenen Jahren regelmäßig im oberen Tabellendrittel unterwegs. Jetzt seid ihr nach vier Spielen noch ungeschlagen, habt zehn Punkte und zudem ein Spiel weniger absolviert. Ist es legitim, über den Aufstieg zu sprechen oder habt ihr euch ein anderes Saisonziel gesetzt?

Zanoth: Wir wollen auf jeden Fall oben mit dabei bleiben. Was dann am Ende dabei herauskommt, werden wir sehen.

Zur Person

Jesper Zanoth wurde am 23. April 1998 geboren und ist 1,80 Meter groß. Der Linksfuß spielt aktuell im Sturm und ist Student im Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Sein Heimatverein ist der TSV Kronshagen, im Profifußball hält er zum Hamburger SV. Sein Spitzname lautet „Jeppe“ beziehungsweise „Jeppi“.