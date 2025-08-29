– Foto: Anna Gräf

Endlich Heimspiel im Sonneberger "Kessel" Nach fast einem Monat Spielbetrieb ist es endlich so weit: Der 1. FC Sonneberg 2004 darf am Wochenende erstmals im heimischen Städtischen Stadion antreten. Verlinkte Inhalte Landesklasse 3 Sonneberg SV Ifta Roberto Benn

Nach einem souveränen Saisonstart in Barchfeld, dem Weiterkommen im Landespokal und einer deutlichen Niederlage in Ohratal letztes Wochenende, blickt Trainer Roberto Benn voller Vorfreude auf das erste Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Westthüringen vom SV Eintracht Ifta – trotz einiger personeller Sorgen.

FuPa Thüringen: Hallo Roberto, wie beurteilst du euren Saisonstart?

Roberto Benn: Der Punktspielauftakt war sehr souverän (Anm. 5:1 in Barchfeld), das Pokalspiel in Großrudestedt die Woche danach haben wir ebenfalls verdient gewonnen (3:1). Die Niederlage in Ohratal am letzten Wochenende fiel definitiv zu hoch aus und spiegelt unsere Leistung nicht wider (1:5). FuPa Thüringen: In Ohratal schwächt ihr euch durch einen Platzverweis selbst. War das der Knackpunkt?

Roberto: Das Spiel begann für uns direkt mit einem Elfmeter, kurz darauf wurde Göhring vom gleichen Spieler gefoult – da hätte es eigentlich eine Gelb-Rote Karte geben müssen. Uns hat dann mit der Führung im Rücken die Ruhe und Überlegenheit im Mittelfeld gefehlt. Leider war Hannes Schreck angeschlagen und nur auf der Bank. Er hätte in der Phase defintiv unserem Spiel gutgetan. Ohratal war sehr präsent, ist körperlich und athletisch stark aufgetreten und hat am Ende einfach zu viele Tore gemacht. Fast jeder 50-50-Ball ist ihnen vor die Füße gefallen. Natürlich war auch die Rote Karte nicht gerade förderlich. Mit einem 1:3 hätte ich leben können, aber das Endergebnis war definitiv zu hoch.

FuPa Thüringen: Machst du Max Pröschold für den Platzverweis einen Vorwurf?

Roberto: Ich kenne ihn seit über fünf Jahren. Wir haben das Thema aufgearbeitet, und so etwas darf nicht passieren. Ich hoffe, er zieht die richtigen Lehren daraus und dass es ein Einzelfall bleibt. Für mich ist die Sache erledigt. FuPa Thüringen: Apropos Max Pröschold: Ihr habt einige junge Spieler in euren Reihen, wie deinen Sohn Laurenz (Benn), Colin Rölig oder Robin Maier. Ist das ein Modell für die Zukunft?

Roberto: Ja, wir haben eine junge Mannschaft, die sicher noch etwas Lehrgeld bezahlen wird. Ich habe hier etwas aufgebaut und dafür braucht es Stabilität, damit wir Schritt für Schritt weiterwachsen können.

FuPa Thüringen: Wie wollt ihr die jungen Spieler denn an die Landesklasse ranführen?

Roberto: Das passiert aktuell schon parallel, denn ein Teil der A-Junioren-Spieler – etwa vier bis sechs Spieler – trainiert regelmäßig bei uns mit. Neben den angesprochenen Spielern, die eh schon in unserem Kader stehen, sind dann Insgesamt rund zehn Spieler zwischen 17 und 19 Jahren im Training der Landesklasse-Mannschaft dabei. Die jungen Spieler können viel von den Erfahrenen lernen, und der Kontakt ist durchweg positiv. In manchen Einheiten arbeite ich gezielt in Gruppen, um die Stammspieler noch weiterzuentwickeln. FuPa Thüringen: Bist du denn auch weiterhin Trainer bei den A-Junioren wie im Vorjahr?

Roberto: Nein, Cheftrainer der A-Junioren ist Martin Liebermann aus Effelder. Dieses Jahr haben wir eine Spielgemeinschaft mit Effelder. Ich bin bei den Spielen der A-Junioren aber durch die Verbindung zu meinem Sohn nah dran, helfe bei Spielen im Warm-Up und habe die Jungs so immer im Blick.

Die Neuzugänge (v.l.n.r.): Vincent Schubert, Klaus Puff und Kevin Thau. – Foto: © 1. FC Sonneberg 2004