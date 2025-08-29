Endlich Heimspiel im Sonneberger "Kessel"

Nach einem souveränen Saisonstart in Barchfeld, dem Weiterkommen im Landespokal und einer deutlichen Niederlage in Ohratal letztes Wochenende, blickt Trainer Roberto Benn voller Vorfreude auf das erste Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Westthüringen vom SV Eintracht Ifta – trotz einiger personeller Sorgen.
FuPa Thüringen: Hallo Roberto, wie beurteilst du euren Saisonstart?
Roberto Benn: Der Punktspielauftakt war sehr souverän (Anm. 5:1 in Barchfeld), das Pokalspiel in Großrudestedt die Woche danach haben wir ebenfalls verdient gewonnen (3:1). Die Niederlage in Ohratal am letzten Wochenende fiel definitiv zu hoch aus und spiegelt unsere Leistung nicht wider (1:5).
FuPa Thüringen: In Ohratal schwächt ihr euch durch einen Platzverweis selbst. War das der Knackpunkt?
Roberto: Das Spiel begann für uns direkt mit einem Elfmeter, kurz darauf wurde Göhring vom gleichen Spieler gefoult – da hätte es eigentlich eine Gelb-Rote Karte geben müssen. Uns hat dann mit der Führung im Rücken die Ruhe und Überlegenheit im Mittelfeld gefehlt. Leider war Hannes Schreck angeschlagen und nur auf der Bank. Er hätte in der Phase defintiv unserem Spiel gutgetan. Ohratal war sehr präsent, ist körperlich und athletisch stark aufgetreten und hat am Ende einfach zu viele Tore gemacht. Fast jeder 50-50-Ball ist ihnen vor die Füße gefallen. Natürlich war auch die Rote Karte nicht gerade förderlich. Mit einem 1:3 hätte ich leben können, aber das Endergebnis war definitiv zu hoch.
FuPa Thüringen: Machst du Max Pröschold für den Platzverweis einen Vorwurf?
Roberto: Ich kenne ihn seit über fünf Jahren. Wir haben das Thema aufgearbeitet, und so etwas darf nicht passieren. Ich hoffe, er zieht die richtigen Lehren daraus und dass es ein Einzelfall bleibt. Für mich ist die Sache erledigt.
FuPa Thüringen: Apropos Max Pröschold: Ihr habt einige junge Spieler in euren Reihen, wie deinen Sohn Laurenz (Benn), Colin Rölig oder Robin Maier. Ist das ein Modell für die Zukunft?
Roberto: Ja, wir haben eine junge Mannschaft, die sicher noch etwas Lehrgeld bezahlen wird. Ich habe hier etwas aufgebaut und dafür braucht es Stabilität, damit wir Schritt für Schritt weiterwachsen können.
FuPa Thüringen: Wie wollt ihr die jungen Spieler denn an die Landesklasse ranführen?
Roberto: Das passiert aktuell schon parallel, denn ein Teil der A-Junioren-Spieler – etwa vier bis sechs Spieler – trainiert regelmäßig bei uns mit. Neben den angesprochenen Spielern, die eh schon in unserem Kader stehen, sind dann Insgesamt rund zehn Spieler zwischen 17 und 19 Jahren im Training der Landesklasse-Mannschaft dabei. Die jungen Spieler können viel von den Erfahrenen lernen, und der Kontakt ist durchweg positiv. In manchen Einheiten arbeite ich gezielt in Gruppen, um die Stammspieler noch weiterzuentwickeln.
FuPa Thüringen: Bist du denn auch weiterhin Trainer bei den A-Junioren wie im Vorjahr?
Roberto: Nein, Cheftrainer der A-Junioren ist Martin Liebermann aus Effelder. Dieses Jahr haben wir eine Spielgemeinschaft mit Effelder. Ich bin bei den Spielen der A-Junioren aber durch die Verbindung zu meinem Sohn nah dran, helfe bei Spielen im Warm-Up und habe die Jungs so immer im Blick.
FuPa Thüringen: Neben den jungen Spielern, kamen mit Vincent Schubert, Kevin Thau und Klaus Puff auch noch drei externe Neuzugänge dazu? Wie zufrieden bist du mit ihnen?
Roberto: Kevin Thau war in Ohratal erstmals Ersatzspieler und wird gegen Ifta dabei sein. Er macht einen sehr positiven Eindruck. Vincent hat beim Auftakt gefehlt, war aber vorher als Außenverteidiger schon gut eingebunden. Klaus ist leider noch verletzt, da dauert es wohl noch zwei bis drei Wochen.
FuPa Thüringen: In Liga und Pokal stand bisher immer Lukas Heß im Tor. Gibt es dieses Jahr eine klare Nummer eins?
Roberto: Ja, Lukas ist definitiv unsere Nummer eins. Boris (Anm. Stoychev) war bisher im Urlaub, er bleibt aber eine Alternative und hier werden wir Lösungen finden, dass auch er auf Spielzeit kommt. Friedrich Rupp trainiert konstant bei uns mit und sammelt Spielpraxis in der zweiten Mannschaft. Julian Held ist aktuell als Feldspieler eingeplant, steht aber im Notfall ebenfalls zur Verfügung.
FuPa Thüringen: Die Saison ist fast einen Monat alt, doch ihr hattet noch kein Heimspiel. Warum? Hatte das negative Auswirkungen auf euren Start?
Roberto: Im ersten Spiel hatte das Stadion Sonneberg bereits der SC Oberlind gemietet. Ich wollte deshalb gerne sonntags zu Hause spielen, aber es kam schon vorher die Anfrage nach einem Tausch. Da das Rückspiel im Februar stattfindet und wir einen Kunstrasenplatz haben, hatte sich der Vorstand mit Barchfeld auf einen Heimrechttausch geeinigt. So kann im Februar auf jeden Fall auf unserem Kunstrasenplatz gespielt werden.
FuPa Thüringen: Wie sehr freut ihr euch jetzt auf das erste Heimspiel?
Roberto: Sehr! Wir freuen uns riesig darauf und spielen endlich im „Kessel“ auf Rasen.
FuPa Thüringen: Gegner ist Eintracht Ifta. Weißt du schon etwas über sie?
Roberto: Nicht viel, nur die Ergebnisse. Wer aufsteigt und eine Saison in der Kreisoberliga so konstante Leistungen zeigt, darf nicht unterschätzt werden. Aber grundsätzlich schaue ich nicht zu sehr auf den Gegner, sondern auf unsere eigene Leistung.
FuPa Thüringen: Was für ein Spiel erwartest du? Worauf wird es ankommen, um die drei Punkte zu behalten?
Roberto: Wir wollen das Spiel machen, unseren Stempel aufdrücken und offensiv Akzente setzen. Wichtig wird sein, in der Abwehr sicher zu stehen, um dann unsere Offensive ins Spiel zu bringen. Das Ziel ist ganz klar: die drei Punkte in Sonneberg zu behalten.
FuPa Thüringen: Du hast schon angedeutet, dass es personell nicht rosig aussieht?
Roberto: Ja, leider. Max Pröschold ist gesperrt, bei Hannes Schreck ist es ein Fragezeichen, Robin Scheidemann ist privat verhindert, Lance Hertel ist noch nicht bei hundert Prozent, Colin Röhlig hat Rückenprobleme und Laurenz Benn fällt krankheitsbedingt aus.
FuPa Thüringen: Am Ende musst du dann wohl wie zum Start in Barchfeld auf dem Spielformular stehen…
Roberto: Das ist nicht das Ziel und wäre eher ein Armutszeugnis.