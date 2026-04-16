„Endlich haben wir uns belohnt“ – Wolfsburg feiert seltenen Heimsieg

Zunächst entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung. „Anfangs war das Spiel noch ausgeglichen“, sagte Teammanager Tahar Gritli. Die Gäste kamen dabei mehrfach gefährlich vor das Tor der Wolfsburger, scheiterten jedoch am starken Schlussmann. „Der gut aufgelegte Torhüter Lukas Brettschneider hat alles entschärfen können.“

Die Ausgangslage war klar: Lupo Martini Wolfsburg ging als Tabellenletzter mit neun Punkten in die Partie, während der Lüneburger SK Hansa mit 33 Zählern im gesicherten Mittelfeld rangierte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Wolfsburg ein völlig anderes Gesicht. „Nach der Pause haben wir wie die Feuerwehr losgelegt“, erklärte Gritli. Der Ausgleich fiel in der 50. Minute durch Hassan Mustapha, der sich mit einer starken Einzelaktion durchsetzte. „Hassan Mustapha erzielte den Ausgleich nach einer starken Einzelleistung.“ Nur eine Minute später folgte die Führung: Bangin Bakir setzte sich über die Außenbahn durch und traf ins lange Eck zum 2:1 (51.).

In der 34. Minute fiel dennoch die Führung für Lüneburg: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Meyer den fälligen Strafstoß zum 0:1. „Beim Foulelfmeter war er allerdings machtlos“, so Gritli. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Schwächephase und Platzverweis

In der Folge verlor Wolfsburg jedoch vorübergehend die Kontrolle über das Spiel. „Aus unerklärlichen Gründen haben wir das Spiel für circa 20 Minuten aus der Hand gegeben und das Spielen eingestellt“, sagte Gritli. Lüneburg kam zu mehr Ballbesitz und drängte auf den Ausgleich.

Auch nach der Gelb-Roten Karte gegen Beer (73.) blieb der Lüneburger SK aktiv. „Nach deren Gelb-Roten Karte hat LSK trotzdem mutig nach vorne gespielt“, so Gritli.

In der Schlussphase fand Wolfsburg wieder Zugriff und setzte den entscheidenden Treffer. „Ein schöner Steckpass von Giosue Tortora auf Malcolm Badu, der den Torhüter umkurvte und zum 3:1 erhöhte“, erklärte Gritli. Badu hätte das Ergebnis sogar noch deutlicher gestalten können, scheiterte jedoch am Außennetz. „Badu hatte das 4:1 auf dem Fuß.“

Mit dem Sieg verbessert sich Lupo Martini Wolfsburg auf zwölf Punkte und verbessert sich auf Tabellenplatz 15. Der Rückstand auf die Konkurrenz ist weiterhin groß, doch der Erfolg könnte im Saisonendspurt neue Impulse setzen.

Der Lüneburger SK Hansa bleibt mit 33 Punkten auf Rang acht und verpasst die Chance, sich weiter im oberen Mittelfeld festzusetzen.

Erleichterung und Blick nach vorn

Für Wolfsburg überwiegt nach dem Spiel die Erleichterung. „Das war ein verdienter Sieg. Endlich haben wir uns für den Aufwand, den wir seit Wochen und Monaten betrieben haben, mit drei Punkten belohnt“, sagte Gritli.

Zugleich lobte er die Mentalität seiner Mannschaft: „Ein Lob an die Mannschaft, dass sie trotz der ganzen Rückschläge immer positiv ist, die Stimmung gut ist und sich nicht einfach geschlagen gibt.“

Viel Zeit zum Feiern bleibt jedoch nicht. „Jetzt heißt es regenerieren, Akku aufladen und sich auf das nächste Spiel in Holthausen vorzubereiten“, so Gritli.