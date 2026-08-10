Endlich geht's los! Fortuna startet mit Ausrufenzeichen 🔥

Zum Saisonauftakt reist Fortuna nicht allein an: Rund 50 Fortuna-Fans machen sich mit auf den Weg und sorgen auch auswärts für ordentlich Unterstützung.

Die Partie beginnt ausgeglichen. Fortuna lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, schiebt den Ball geduldig durch die eigenen Reihen und kontrolliert zunehmend den Ballbesitz. Alperen „Ralle“ kommt gleich zweimal gefährlich zum Abschluss, doch Eintrachts Keeper ist zur Stelle und hält seine Mannschaft zunächst im Spiel.

Doch lange lässt sich Alperen nicht aufhalten…

Fortuna presst früh und wird dafür belohnt! Alperen erobert nach starkem Pressing den Ball, zieht entschlossen Richtung Tor und kann nur noch regelwidrig gestoppt werden Elfmeter!

Der Gefoulte übernimmt selbst die Verantwortung, bleibt eiskalt und verwandelt sauber und platziert zum 0:1!

Die Pfingstweide leuchtet Schwarz-Gelb und das Feuer ist entfacht! 🖤💛🔥

Und Fortuna hat noch lange nicht genug.

Wieder wird der Ball erobert, diesmal geht es schnell nach vorne. Umschaltmoment Konter Fortuna kommt!

⚽ 0:2 – DER FANLIEBLING SCHLÄGT ZU! 🐊

Fortuna presst erneut und schnappt zu wie ein Krokodil! 🐊 Alperen ist wieder mittendrin und legt den Ball auf Max ab.

Der Fanliebling lässt sich nicht zweimal bitten und klatscht das Ding zum 0:2 in die Maschen!

Danach gibt es für Max nur noch eine Richtung: ab zu den mitgereisten Fortuna Fans und gemeinsam jubeln! 🖤💛

Defensiv zeigt Fortuna ebenfalls eine seriöse Vorstellung. Die Mannschaft steht kompakt und lässt die Eintracht kaum durchkommen.

Nur einmal wird es richtig gefährlich: Ein starker Steckpass durchbricht die Fortuna Reihen und plötzlich ist Eintracht durch.

Doch Jakob Said ist da! 🧤 Fortunas Keeper pariert den einzigen richtig gefährlichen Abschluss stark und hält die Null fest.

Halbzeit! Fortuna geht verdient mit einer 0:2-Führung in die Kabine.

DIE JOKER SHOW BEGINNT

Zur zweiten Hälfte bringt Fortuna neues Personal und vor allem Ibo möchte direkt zeigen, warum er auf diesen Platz gehört.

Dafür braucht er nicht einmal 30 Sekunden…

⚽ 0:3 – SCHNELLER KANN SICH EIN WECHSEL NICHT AUSZAHLEN!

Coach Azo & Edis Omerovic mit der Masterclass! 🎩

Ibo kommt frisch in die Partie und sieht einen eigentlich schon abgeschriebenen, ungenauen Ball Richtung Strafraum fliegen.

Doch Aufgeben? Keine Option.

Ibo sprintet hinterher, erreicht die Kugel irgendwie noch und stolpert das Ding einfach ins Tor!

DRIN IST DRIN! 0:3 das goldene Händchen von der Seitenlinie! 🖤💛

Und die Trainerbank hat direkt den nächsten Joker parat.

Kaan kommt aufs Feld und begrüßt die Eintracht auf seine ganz eigene Art.

⚽ 0:4 – DER NÄCHSTE JOKER STICHT! 🔥

Kaan hat endlich auf seinen Mentor Jannik gehört!

Beide laufen synchron in den Strafraum, die Flanke kommt perfekt und Kaan steigt hoch!

Kopfball über den Torwart hinweg und rein damit! 0:4!

Und plötzlich wird es ganz ruhig bei den Kritikern… 🤫

Alle Hater auf stumm gestellt!

Doch Fortuna spielt weiter nach vorne und dann gibt es einen Freistoß in aussichtsreicher Position.

Der Captain übernimmt.

⚽ 0:5 – CAPTAIN EFE MACHT’S SELBST! 🫡🎯

Wenn es noch einen Beweis gebraucht hat, warum Efe die Binde trägt, dann liefert er ihn höchstpersönlich.

Freistoß für Fortuna. Der Captain schnappt sich die Kugel, kurzer Blick aufs Tor und dann gibt es keine Diskussion mehr:

DIREKT IN DEN WINKEL!

Der Keeper kann nur hinterherschauen.

Unsere Nummer 10 krönt ein 10/10-Spiel mit einem absoluten Traumtor.

Einer hat allerdings immer noch nicht genug: Kaan.

⚽ 0:6 – EIN MANN, EIN WORT! KAAN MACHT DEN DOPPELPACK! 🥶

Kaan zieht erneut Richtung Tor und wird im Strafraum zu Fall gebracht Elfmeter!

Und selbstverständlich gibt es keine Diskussion darüber, wer den schießt.

Ein Mann, ein Wort. Kaan schnappt sich die Kugel selbst.

Anlauf. Abschluss.

DRIN IST DAS DING! 0:6! ⚽🔥

Kaan dreht zum Jubeln ab und von den Rängen gibt es den verdienten Applaus. 👏

Erst die Hater stumm geschaltet, jetzt lässt er die Fortuna-Fans applaudieren! 🖤💛

Fortuna wechselt anschließend noch einmal durch. Auch Akif und Nico dürfen ran und bringen den Ball sogar noch einmal im Tor unter doch der Schiedsrichter entscheidet jeweils auf Abseits.

Bei der Hitze ist in der Schlussphase auf beiden Seiten langsam die Luft raus. Eintracht versucht noch einmal, höher zu pressen und Fortuna unter Druck zu setzen.

Doch die Schwarz-Gelben bleiben ruhig und spielen die letzten Minuten abgeklärt und lässig herunter.

Dann ist Schluss!

EINTRACHT 0:6 FORTUNA 🖤💛

Ein Auftakt, wie man ihn sich gewünscht hat.

Fortuna feiert nach dem Abpfiff gemeinsam mit den mitgereisten Fans und hält damit auch das Versprechen: Die Zuschauer sollten ein ansehnliches Spiel bekommen und genau das haben sie bekommen. 🤝🔥

Ein großes Dankeschön an Eintracht für ein faires Spiel! Wir wünschen euch für die weitere Saison viel Erfolg. 🤝

Und natürlich: DANKE AN ALLE ZUSCHAUER, die uns heute unterstützt haben! 🖤💛

Jetzt richtet sich der Blick nach vorne:

📅 Nächste Woche

🏠 Heimspiel

⚔️ gegen Wilhelmshöhe III

⏰ 18:00 Uhr

🏟️ im Philippinenhöfer Hexenkessel

Jetzt wollen wir den Hexenkessel gemeinsam mit euch zum Brennen bringen. 🔥🖤💛

Wir freuen uns auf euch!