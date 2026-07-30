„Endlich geht es los" – SBR startet gegen Meisterschaftsfavoriten

Die erste und zweite Mannschaft des SB DJK Rosenheim. – Foto: SBRosenheim

Der Sportbund startet in die neue Saison. Zum Auftakt warten ein harter Brocken auf die Rosenheimer.

Die Grün-Weißen blicken auf eine intensive Sommervorbereitung zurück. Gegen die höherklassigen Gegner aus Buch und Wasserburg zeigte die Mannschaft von Trainer Patrick Zimpfer bereits vielversprechende Leistungen. In den anschließenden Testspielen gegen unterklassige Teams fehlte jedoch stellenweise die Konstanz. Dennoch konnte das Trainerteam wichtige Erkenntnisse gewinnen und die Mannschaft weiterentwickeln.

Nach dem spielfreien 1. Spieltag startet der Sportbund Rosenheim am Freitag endlich in die neue Bezirksliga-Saison. Zum Auftakt wartet im heimischen Josef-März-Stadion direkt eine echte Herausforderung: Mit dem TuS Holzkirchen gastiert einer der großen Meisterschaftsfavoriten in Rosenheim.

„Endlich geht es wieder los – am Freitag startet für uns die neue Bezirksliga-Saison mit dem Heimspiel gegen den TuS Holzkirchen. Hinter uns liegt eine intensive Vorbereitung, in der die Mannschaft hart gearbeitet, sich weiterentwickelt und als Einheit zusammengefunden hat – auch wenn uns einige verletzungsbedingte Ausfälle begleiten“, sagt Trainer Patrick Zimpfer vor dem Auftakt.

Mit dem TuS Holzkirchen reist ein absolutes Spitzenteam nach Rosenheim. Trotz der Auftaktniederlage gegen den TSV Dorfen zählt die Mannschaft um Topspieler Gilbert Diep weiterhin zu den Topfavoriten der Liga und wird alles daran setzen, die ersten Punkte der Saison einzufahren.

Sportbund startet in die neue Saison: Holzkirchen zu Gast an der Pürstlingstraße

Der Sportbund konnte den TuS allerdings bereits in der vergangenen Spielzeit ärgern. Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel trotzten die Rosenheimer dem letztjährigen Tabellendritten jeweils ein Unentschieden ab. Diese Leistungen sollen nun als Mutmacher für das nächste Duell dienen.

Auch personell hat sich beim Sportbund in der Sommerpause einiges getan. Mit Manuel Kerschbaum und Leon Pfunt (beide TSV Wasserburg), Lukas Steidl und Ajdin Mehinovic (beide SV Bruckmühl), Emirhan Caner (Türkspor Rosenheim) sowie Christopher Stuffer (TSV Raubling) konnte der Kader gezielt verstärkt werden.

Trotz Verletzungssorgen: SBR will den Favoriten ärgern

Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle blickt der Sportbund optimistisch auf den Saisonstart. „Jetzt zählt nur noch eines: Mit Leidenschaft, Mut und absolutem Einsatz alles auf dem Platz zu lassen und einen guten Start in die neue Bezirksliga-Saison zu schaffen!“, betont Zimpfer.

Die Zimpfer-Elf will dem Favoriten erneut Paroli bieten und die ersten Punkte der neuen Spielzeit im Josef-März-Stadion einfahren.