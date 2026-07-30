 2026-07-28T09:36:08.541Z

Ligavorschau

Endlich geht es los! Die Verbandsliga Süd startet in die neue Saison

Sieben Partien stehen zum Auftakt auf dem Programm – Titelkandidaten, Aufsteiger und ambitionierte Teams wollen direkt ein erstes Zeichen setzen.

von Isaija Zecevic · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Die Wartezeit ist vorbei – die Verbandsliga Süd startet in die neue Saison und die ersten Punkte werden vergeben.
Die Wartezeit ist vorbei – die Verbandsliga Süd startet in die neue Saison und die ersten Punkte werden vergeben. – Foto: IMAGO IMAGES

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VL Süd Schl.-Holstein
SV Eichede II
Ratzeburg
Groß Grönau
Trittau

Die Vorbereitung ist vorbei, jetzt zählt es: Die Verbandsliga Süd startet in die neue Saison. Zum Auftakt stehen sieben Begegnungen auf dem Programm, bei denen die Mannschaften direkt um die ersten Punkte kämpfen. Einige Teams müssen sich allerdings noch etwas gedulden: Die Partie zwischen dem Sereetzer SV und dem TSV Schackendorf wird erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen.

Den Start machen am Freitagabend zwei Flutlichtspiele. Um 19:45 Uhr empfängt die U23 des SV Eichede die SG Elmenhorst. Um 20:00 Uhr trifft der FC Ahrensburg auf den SSV Güster.

Morgen, 19:45 Uhr
SV Eichede
SV EichedeSV Eichede II
SIG Elmenhorst
SIG ElmenhorstSIG Elmenh.
19:45

Morgen, 20:00 Uhr
FC Ahrensburg
FC AhrensburgFC Ahrensb.
SSV Güster
SSV GüsterGüster
20:00


Am Samstag geht es um 16:30 Uhr weiter: Der TSV Pansdorf II empfängt Eintracht Groß Grönau und möchte direkt erfolgreich in die neue Spielzeit starten.

Sa., 01.08.2026, 16:30 Uhr
TSV Pansdorf
TSV PansdorfPansdorf II
Eintracht Groß Grönau
Eintracht Groß GrönauGroß Grönau
16:30

Der Sonntag bietet anschließend den Großteil des ersten Spieltags. Um 14:00 Uhr trifft die SG Reinfeld/Kronsforde II auf den SSC Hagen Ahrensburg II. Um 14:30 Uhr steht das Duell zwischen dem Büchen-Siebeneichener SV und dem Ratzeburger SV auf dem Programm.

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr
SG Reinfeld / Kronsforde
SG Reinfeld / KronsfordeSG Reinfeld II
SSC Hagen Ahrensburg
SSC Hagen AhrensburgHagen Aburg II
14:00

So., 02.08.2026, 14:30 Uhr
Büchen/Siebeneichener SV
Büchen/Siebeneichener SVBSSV
Ratzeburger SV
Ratzeburger SVRatzeburg
14:30


Um 15:00 Uhr folgen zwei weitere Begegnungen: Die SG Elmenhorst/Tremsbüttel empfängt den SV Hamberge, während der TSV Trittau den MTV Ahrensbök zu Gast hat.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SG Elmenhorst / Tremsbüttel
SG Elmenhorst / TremsbüttelSG Elmenhorst
SV Hamberge
SV HambergeHamberge
15:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Trittau
TSV TrittauTrittau
MTV Ahrensbök
MTV AhrensbökAhrensbök
15:00

Die fehlende Begegnung zwischen dem Sereetzer SV und dem TSV Schackendorf wird erst später stattfinden: Beide Teams treffen erst am Donnerstag, 27. August 2026, um 20:00 Uhr aufeinander.

Do., 27.08.2026, 20:00 Uhr
SV Schackendorf
SV SchackendorfSchackendorf
Sereetzer SV
Sereetzer SVSereetz
20:00

Für alle Mannschaften geht es nun darum, möglichst erfolgreich aus den Startlöchern zu kommen. Wer erwischt den perfekten Auftakt und setzt direkt ein erstes Ausrufezeichen in der Verbandsliga Süd?

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