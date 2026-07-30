Endlich geht es los! Die Verbandsliga Süd startet in die neue Saison

Die Vorbereitung ist vorbei, jetzt zählt es: Die Verbandsliga Süd startet in die neue Saison. Zum Auftakt stehen sieben Begegnungen auf dem Programm, bei denen die Mannschaften direkt um die ersten Punkte kämpfen. Einige Teams müssen sich allerdings noch etwas gedulden: Die Partie zwischen dem Sereetzer SV und dem TSV Schackendorf wird erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen.
Den Start machen am Freitagabend zwei Flutlichtspiele. Um 19:45 Uhr empfängt die U23 des SV Eichede die SG Elmenhorst. Um 20:00 Uhr trifft der FC Ahrensburg auf den SSV Güster.
Am Samstag geht es um 16:30 Uhr weiter: Der TSV Pansdorf II empfängt Eintracht Groß Grönau und möchte direkt erfolgreich in die neue Spielzeit starten.
Der Sonntag bietet anschließend den Großteil des ersten Spieltags. Um 14:00 Uhr trifft die SG Reinfeld/Kronsforde II auf den SSC Hagen Ahrensburg II. Um 14:30 Uhr steht das Duell zwischen dem Büchen-Siebeneichener SV und dem Ratzeburger SV auf dem Programm.
Um 15:00 Uhr folgen zwei weitere Begegnungen: Die SG Elmenhorst/Tremsbüttel empfängt den SV Hamberge, während der TSV Trittau den MTV Ahrensbök zu Gast hat.
Die fehlende Begegnung zwischen dem Sereetzer SV und dem TSV Schackendorf wird erst später stattfinden: Beide Teams treffen erst am Donnerstag, 27. August 2026, um 20:00 Uhr aufeinander.
Für alle Mannschaften geht es nun darum, möglichst erfolgreich aus den Startlöchern zu kommen. Wer erwischt den perfekten Auftakt und setzt direkt ein erstes Ausrufezeichen in der Verbandsliga Süd?
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