Endlich geht es los! Die Verbandsliga Süd startet in die neue Saison Sieben Partien stehen zum Auftakt auf dem Programm – Titelkandidaten, Aufsteiger und ambitionierte Teams wollen direkt ein erstes Zeichen setzen. von Isaija Zecevic · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die Wartezeit ist vorbei – die Verbandsliga Süd startet in die neue Saison und die ersten Punkte werden vergeben. – Foto: IMAGO IMAGES

Die Vorbereitung ist vorbei, jetzt zählt es: Die Verbandsliga Süd startet in die neue Saison. Zum Auftakt stehen sieben Begegnungen auf dem Programm, bei denen die Mannschaften direkt um die ersten Punkte kämpfen. Einige Teams müssen sich allerdings noch etwas gedulden: Die Partie zwischen dem Sereetzer SV und dem TSV Schackendorf wird erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen. Den Start machen am Freitagabend zwei Flutlichtspiele. Um 19:45 Uhr empfängt die U23 des SV Eichede die SG Elmenhorst. Um 20:00 Uhr trifft der FC Ahrensburg auf den SSV Güster.



Am Samstag geht es um 16:30 Uhr weiter: Der TSV Pansdorf II empfängt Eintracht Groß Grönau und möchte direkt erfolgreich in die neue Spielzeit starten.

Sa., 01.08.2026, 16:30 Uhr TSV Pansdorf Pansdorf II Eintracht Groß Grönau Groß Grönau 16:30 PUSH

Der Sonntag bietet anschließend den Großteil des ersten Spieltags. Um 14:00 Uhr trifft die SG Reinfeld/Kronsforde II auf den SSC Hagen Ahrensburg II. Um 14:30 Uhr steht das Duell zwischen dem Büchen-Siebeneichener SV und dem Ratzeburger SV auf dem Programm.



Um 15:00 Uhr folgen zwei weitere Begegnungen: Die SG Elmenhorst/Tremsbüttel empfängt den SV Hamberge, während der TSV Trittau den MTV Ahrensbök zu Gast hat.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr TSV Trittau Trittau MTV Ahrensbök Ahrensbök 15:00 PUSH

Die fehlende Begegnung zwischen dem Sereetzer SV und dem TSV Schackendorf wird erst später stattfinden: Beide Teams treffen erst am Donnerstag, 27. August 2026, um 20:00 Uhr aufeinander.

Do., 27.08.2026, 20:00 Uhr SV Schackendorf Schackendorf Sereetzer SV Sereetz 20:00 PUSH