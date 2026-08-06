"Endlich geht es los" - Braunschweiger Duell zum Start in die Saison

Mit dem Duell zwischen den Freien Turnern Braunschweig und Aufsteiger Lehndorfer TSV wird die neue Landesliga-Saison am Freitagabend eröffnet. Beide Mannschaften fiebern dem Auftakt entgegen und blicken mit Respekt auf die Aufgabe.
„Es ist eine große Ehre das Auftaktspiel der Landesliga Saison 2026/2027 mit einem Heimspiel eröffnen zu dürfen“, sagt FT-Trainer Gian Luca Renner. Seine Mannschaft wolle den Auftakt „genießen und vor allem gewinnen“.
Auch beim Lehndorfer TSV ist die Vorfreude groß. „Wir freuen uns, dass die Saison endlich losgeht. Und dass sie mit einem Freitagabend-Spiel im Prinzenpark beginnt, ist natürlich noch einmal etwas Besonderes obendrauf“, erklärt Co-Trainer Sascha Schaumburg. „Das war schon eine tolle Idee von den Freien Turnern. Umso schöner, dass wir das ‚Losglück‘ für dieses Spiel hatten.“
Renner erwartet allerdings keinen einfachen Gegner. „Wir wissen aus dem Pokalspiel, wie schwer es ist, Lehndorf zu schlagen“, betont der FT-Coach. Besonders im Umschaltspiel und bei Standardsituationen müsse seine Mannschaft aufmerksam sein. Zudem habe sich der Aufsteiger „mit einigen Neuzugängen, besonders in der Offensive, verstärkt“. Im Mai schlug der damalige Bezirksligist die Freien Turner im Flutlichtpokalfinale.
Schaumburg sieht die Favoritenrolle ebenfalls auf Seiten der Gastgeber. „Turner hat eine starke und homogene Truppe“, sagt er. Um etwas Zählbares aus dem Prinzenpark mitzunehmen, müsse vieles zusammenpassen: „Wir werden harte Arbeit und vielleicht auch etwas Glück hier und da benötigen.“
Personell müssen die Gäste auf einige Spieler verzichten. „Ein paar Spieler mit Startelf-Charakter sind leider im Urlaub. Aber das kennen wir Trainer ja alle. Von daher gibt es keine Ausreden“, so Schaumburg.
Die Zielsetzung des Aufsteigers ist dennoch klar formuliert. „Ziel ist es, eine gute Vorstellung abzuliefern und vernünftig in der Landesliga anzukommen.“ Gleichzeitig freut sich Schaumburg auf den Rahmen der Partie: „Wir freuen uns auf ein kleines Amateur-Fußballfest ganz ohne Hydrationbreak-Werbung und VIP-Lounges.“
Anpfiff ist dann am morgigen Freitag um 18.30 Uhr im Prinzenpark.