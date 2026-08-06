"Endlich geht es los" - Braunschweiger Duell zum Start in die Saison

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Mit dem Duell zwischen den Freien Turnern Braunschweig und Aufsteiger Lehndorfer TSV wird die neue Landesliga-Saison am Freitagabend eröffnet. Beide Mannschaften fiebern dem Auftakt entgegen und blicken mit Respekt auf die Aufgabe.

Heute, 18:30 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw Lehndorfer TSV Lehndorf 18:30 PUSH

„Es ist eine große Ehre das Auftaktspiel der Landesliga Saison 2026/2027 mit einem Heimspiel eröffnen zu dürfen“, sagt FT-Trainer Gian Luca Renner. Seine Mannschaft wolle den Auftakt „genießen und vor allem gewinnen“.

Auch beim Lehndorfer TSV ist die Vorfreude groß. „Wir freuen uns, dass die Saison endlich losgeht. Und dass sie mit einem Freitagabend-Spiel im Prinzenpark beginnt, ist natürlich noch einmal etwas Besonderes obendrauf“, erklärt Co-Trainer Sascha Schaumburg. „Das war schon eine tolle Idee von den Freien Turnern. Umso schöner, dass wir das ‚Losglück‘ für dieses Spiel hatten.“ Renner erwartet allerdings keinen einfachen Gegner. „Wir wissen aus dem Pokalspiel, wie schwer es ist, Lehndorf zu schlagen“, betont der FT-Coach. Besonders im Umschaltspiel und bei Standardsituationen müsse seine Mannschaft aufmerksam sein. Zudem habe sich der Aufsteiger „mit einigen Neuzugängen, besonders in der Offensive, verstärkt“. Im Mai schlug der damalige Bezirksligist die Freien Turner im Flutlichtpokalfinale.