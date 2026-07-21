Endlich fix: Dickson Abiama nun fest bei Rot-Weiss Essen

Dickson Abiama unterschriebt bei RWE. – Foto: RWE

Es hatte sich eigentlich schon seit geraumer Zeit angebahnt. Jetzt ist es fix: Dickson Abiama wechselt nach seiner Leihe in der vergangenen Spielzeit nun fest zu Rot-Weiss Essen. Der Flügelspieler kommt vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

Zur Rückserie der vergangenen Saison hatte RWE Dickson Abiama aus Kaiserslautern ausgeliehen. Ziemlich schnell entwickelte sich der Außenspieler zu einer festen Größe im Team von Uwe Koschinat. In 14 Ligaeinsätzen gelangen ihm sechs Tore sowie vier Vorlagen. In der Vergangenheit hat der jetzt 27-Jährige schon in der Bundesliga für Greuther Fürth, in der 3. Liga für den TSV 1860 München und in der 2. Bundesliga für den FCK gespielt. Insgesamt kommt Abiama auf 24 Erstligaeinsätze, 99 Zweitligaspiele sowie 30 Partien in der Drittklassigkeit.

Balance zwischen sportlichem und finanzieller Vernunft

Vorstandsvorsitzender Marc-Nicolai Pfeifer über den Deal: „Dass sich ein Spieler mit der Qualität und Erfahrung von Dickson Abiama bewusst für Rot-Weiss Essen entscheidet, ist ein starkes Signal und alles andere als selbstverständlich. Dieser Transfer ist das Ergebnis intensiver und vertrauensvoller Gespräche in den vergangenen Wochen. Umso mehr freut es mich, dass wir Dickson von unserem gemeinsamen Weg und unserer klaren Vision für die Zukunft des Vereins überzeugen konnten. Wir wollen Rot-Weiss Essen sportlich ambitioniert weiterentwickeln und dabei wirtschaftlich verantwortungsvoll sowie nachhaltig handeln. Die Verpflichtung von Dickson Abiama zeigt, dass sich sportlicher Anspruch und finanzielle Vernunft nicht ausschließen. Genau diese Balance ist die Grundlage für unseren eingeschlagenen Weg – und wir werden ihn mit Überzeugung und Augenmaß konsequent weitergehen.“