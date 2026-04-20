"Endlich einen Großen geschlagen" - Gifhorn siegt in Bleckenstedt

Trainer Holger Ringe fand klare Worte: „Wir haben endlich mal einen Großen geschlagen. Ein hochverdienter Sieg von uns gestern.“ Seine Mannschaft erwischte einen starken Start in die Partie: „Wir sind sehr, sehr gut in die Partie gekommen.“ Bereits früh gab es gute Möglichkeiten, unter anderem durch Jovan Hoffart und Adem Zeciri.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Gifhorn konzentriert. „Wir haben dann gesagt, dass wir die Spannung hochhalten müssen“, erklärte Ringe. Seine Mannschaft setzte das konsequent um: „Die Jungs waren hoch konzentriert, haben sehr gut offensiv verteidigt.“ Besonders die Defensive überzeugte: „Riesenkompliment an unsere Dreierkette, die nichts zugelassen hat.“

Die Führung war die logische Konsequenz. Jarne Wöckener (34.) traf nach Vorarbeit von Til Steding zur verdienten Führung. Kurz vor der Pause legten die Gäste nach: Charlie Kolmer traf per "super" Kopfball zum 2:0. Cimino war der Vorbereiter. Mit dem 2:0 ging es in die Halbzeit.

Bleckenstedt kam nur selten gefährlich vors Tor, während Gifhorn das Spiel kontrollierte. „Wir haben das Spiel dann souverän runtergespielt und nichts mehr zugelassen“, so Ringe. Auch Torhüter Merlin Thiel wurde hervorgehoben: „Sehr erfreulich war auch, dass Merlin Thiel sehr gut gehalten hat und die Null stand.“

Neben der geschlossenen Mannschaftsleistung hob der Trainer einzelne Spieler hervor: „Alex Geiner, Adem Zeciri und Charlie Kolmer muss ich hervorheben. Die Drei haben das sehr, sehr gut gemacht, haben gut verschoben und das Zentrum zugemacht.“

Am Ende stand ein verdienter Erfolg, den Ringe nochmals einordnete: „Eine sehr, sehr, sehr tolle Mannschaftsleistung. Das Team hat diesmal die drei Punkte eingefahren und da sind wir im Trainerteam natürlich stolz drauf.“

Durch den Dreier bleibt man sechs Punkte hinter Vorsfelde und hat noch zwei Spiele in der Hinterhand. Die Revanche für die 3:4-Hinspielniederlage ist geglückt und die Hausherren verabschieden sich damit wohl aus dem Titelrennen.

Schon am Mittwoch geht es für Gifhorn in Volkmarode weiter.