Endlich ein Sieg in Lenggries: Sensationeller 4:3-Erfolg für den FC Real Kreuth beim druckvollen LSC FUSSBALL KREISLIGA

Kreuth – Was für ein Kracher zum Ausklang des Jahres: In Lenggries zu gewinnen, ist heuer noch keiner Mannschaft geglückt. Selbst ein Unentschieden im Brauneckdorf ist nur dem SV Miesbach gelungen. Der FC Real Kreuth aber hat die Statistiker eines Besseren belehrt und einen sensationellen 4:3-Erfolg erkämpft.

„Dabei sah es personell gar nicht so gut aus“, erklärt FCK-Trainer Tobias Schnitzenbaumer vier kurzfristige Ausfälle. Der Griff in die Kiste der A-Junioren aber erwies sich als goldrichtig. Ludwig Hofbauer und Leonardo Moritz lieferten als Außen- und Zentrumsstürmer eine tolle Partie ab.

Die Begegnung startete vollkommen unüblich für Lenggries. Drei Standards und drei Gegentreffer. Erst köpfte Marinus Höss ein. Dann fand Christopher Schröter eine Lücke in der Abwehr; und nach nur elf Minuten erhöhte Höss auf 3:0.

Aber die Lenggrieser steckten nicht auf und machten mächtig Druck. Das 1:3 war angesichts der Vielzahl an Chancen nur eine Frage der Zeit. Aber es blieb bis zur Pause bei diesem einen Gegentreffer, da Kreuth geschickt und laufstark den Sechzehner verriegelte. Schröter gelang nach einem Konter sogar das 4:1.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lenggries den Druck und stellte in der Abwehr auf Dreierkette um. Mit langen Bällen, die vornehmlich auf Jakob Gerg ausgerichtet waren, drängten die Lenggrieser ihre Gäste in eine Abwehrschlacht. Mit einem Doppelschlag kamen die Isarwinkler auch auf 3:4 heran. Dann aber hielt die Kreuther Festung. „In den letzten 15 Jahren kann ich mich an keinen Sieg in Lenggries erinnern“, weiß Schnitzenbaumer. „Eine klasse Leistung.“ ko

Lenggrieser SC – FC Real Kreuth 3:4 (1:4)

FC Real Kreuth: Sachau – Schmid, Coria, K. Kölbl, S. Kölbl – Hofbauer (73. Nadler), Mack, T. Frank, Höss – Schröter, Moritz (78. Egger).

Tore: 0:1 Höss (6.), 0:2 Schröter (9.), 0:3 Höss (11.), 1:3 Demmel (30.), 1:4 Schröter (37.), 2:4 Müller (65.), 3:4 Dix (67.)

Gelb: Frank.

Zuschauer: 50.

Schiedsrichter: Sebastian Meyer.