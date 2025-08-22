"Endlich ein Gegner, der auch Fussball spielen will"

Personell muss Broscheit dabei auf einige Leistungsträger verzichten. Kapitän Benni Greib, Torjäger Dennis Falinskisowie Max Stänger fehlen urlaubsbedingt, Dilsad Kaplan sitzt eine Rotsperre ab. Hinzu kommen Fragezeichen hinter den Einsätzen von Jona Wehofsky und Jan-Niklas Blum (krank), während Mo Taboure mit einer Rippenprellung ausfällt. Trotz dieser Ausfälle will der Coach keine Ausreden gelten lassen: „Wir haben uns bewusst für einen großen Kader entschieden und haben somit immer noch über 20 Spieler zur Verfügung.“

Die Herangehensweise ist klar: Über einfachen, zielstrebigen Fußball will Bovenden den Gegner vom eigenen Tor fernhalten und selbst Akzente setzen. „Kästorf verfügt über viel Offensivqualität und Zug zum Tor – diese Stärke gilt es so gut es geht einzudämmen. Dazu haben sie mit Tobias Bremer den meiner Meinung nach besten Torwart der Liga zwischen den Pfosten. Für unsere Offensive ist das eine tolle Herausforderung, sich ins Rampenlicht zu spielen“, so Broscheit. In der vergangenen Saison konnte in beiden direkten Duellen übrigens jeweils das Auswärtsteam die drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Taktisch will sich der Trainer erst nach dem Abschlusstraining festlegen, betont aber die Vorfreude auf das Duell: „Ich freue mich auf Kästorf, weil es endlich ein Gegner ist, der auch Fußball spielen möchte. Viele Spieler kenne ich noch aus meiner aktiven Zeit in der Landesliga – auch wenn es auf dem Platz mal heiß herging, hatte man danach immer eine vernünftige Kommunikation bei einem Kaltgetränk.“

Während der Bovender SV die Punkt fünf bis sieben holen will, geht es für Kästorf darum, endlich einen Fuß in die Saison zu bekommen und die ersten Zähler zu sammeln. Anpfiff ist um 15.00 Uhr in Bovenden.