Endlich ein Auswärtssieg!

Nach 2 Niederlagen zum Jahresauftakt machte sich das Team von Manuel Gleichauf und Fabian Hodel am 18. Spieltag auf den Weg nach Emmendingen zum Derby gegen die Landesligareserve des FCE. Gegen das Tabellenschlusslicht sollten endlich die ersten 3 Punkte auf fremdem Rasen her. Die Trainer schickten die gleiche Startelf wie in der Vorwoche gegen Sexau/Buchholz auf den Platz.
Wie schon am vergangenen Wochenende ging die SG früh in Führung. In der 6. Minute brachte Seiboth eine Ecke von links. Nachdem Kraus zunächst zwei mal aus kurzer Distanz scheiterte, schob Kapitän Geisert den Ball rechts ein. In der Folge erarbeitete sich die SG weitere gute Möglichkeiten. So sorgte erneut Geisert nach einem Seiboth-Freistoß aus dem Halbfeld für Gefahr (16.). Anschließend bekam Kraus nach einem schönen Zusammenspiel zwischen Bürkin und Seiboth im Strafraum den Ball, schob diesen aber links vorbei (23.). Es zeigte sich früh, dass die Nummer 10 der SG einen guten Tag erwischte. Das bewies er auch in der 32. Spielminute. Hier führte Seiboth in der eigenen Hälfte den Ball, während die FCE-Verteidigung nahe der Mittellinie stand. Co-Trainer Hodel startete, Seiboth spielte im perfekten Moment den Tiefenpass und Hodel schlenzte den Ball am Keeper vorbei ins Tor. Nur kurz darauf erhöhte der fleißige Gutjahr auf 3:0. Während die Emmendinger Defensive einen Ball nicht aus dem Strafraum klären konnte, blieb Gutjahr aufmerksam und nutzte die Situation zu seinem Treffer aus (37.). Die Hausherren hatten in der ersten Hälfte wenig Spielideen und waren kaum gefährlich, SG-Keeper Ziser musste bis dahin nicht großartig eingreifen.
Nach Wiederbeginn übernahm die SG schnell wieder die Kontrolle über die Partie und kam durch Herter, der aus spitzem Winkel an Keeper Böcherer scheiterte, zur nächsten guten Chance. Wenig später erzielte Geisert seinen zweiten Treffer an diesem Tag. Mal wieder war es Seiboth mit einem gut getretenen Freistoß, Geisert lauerte am langen Pfosten und versenkte denn Ball unbedrängt (54.). Es gab viele Chancen für Wasser/Kollmarsreute in diesem Spiel, einige wurden auch genutzt. In der 65. Minute durfte Herter mal einen Freistoß ausführen. Aus 18m schoss er diesen um die Mauer herum, Böcherer ließ nach vorne abklatschen, der zuvor eingewechselte Brenn staubte zu Tor Nummer 5 ab. In der Folge blieb die SG weiter gefährlich, allerdings wurden die Angriffe nicht mehr sauber zu Ende gespielt und so blieb es am Ende beim 5:0-Auswärtserfolg.
Dieser Sieg war völlig verdient, die SG zeigte ein gutes, aber kein überragendes Spiel. Vor allem über die Chancenverwertung könnte nochmal geredet werden. Dennoch werden diese 3 Punkte das Team zu weiteren guten Leistungen in den nächsten Wochen motivieren.
Als Nächstes stehen für die SG wieder Heimspiele an. Dabei empfängt man die Verbandsliga-Reserve der Sportfreunde Elzach-Yach. Anpiff in Wasser ist 15Uhr.
Bereits um 13Uhr trifft unsere Zweite auf die 3. Vertretung der SF EY. Das Team von Tim Armbruster musste sich knapp mit 2:1 dem FC Emmendingen 3 geschlagen geben.