Endlich ein Auswärtssieg!

Nach 2 Niederlagen zum Jahresauftakt machte sich das Team von Manuel Gleichauf und Fabian Hodel am 18. Spieltag auf den Weg nach Emmendingen zum Derby gegen die Landesligareserve des FCE. Gegen das Tabellenschlusslicht sollten endlich die ersten 3 Punkte auf fremdem Rasen her. Die Trainer schickten die gleiche Startelf wie in der Vorwoche gegen Sexau/Buchholz auf den Platz.

Wie schon am vergangenen Wochenende ging die SG früh in Führung. In der 6. Minute brachte Seiboth eine Ecke von links. Nachdem Kraus zunächst zwei mal aus kurzer Distanz scheiterte, schob Kapitän Geisert den Ball rechts ein. In der Folge erarbeitete sich die SG weitere gute Möglichkeiten. So sorgte erneut Geisert nach einem Seiboth-Freistoß aus dem Halbfeld für Gefahr (16.). Anschließend bekam Kraus nach einem schönen Zusammenspiel zwischen Bürkin und Seiboth im Strafraum den Ball, schob diesen aber links vorbei (23.). Es zeigte sich früh, dass die Nummer 10 der SG einen guten Tag erwischte. Das bewies er auch in der 32. Spielminute. Hier führte Seiboth in der eigenen Hälfte den Ball, während die FCE-Verteidigung nahe der Mittellinie stand. Co-Trainer Hodel startete, Seiboth spielte im perfekten Moment den Tiefenpass und Hodel schlenzte den Ball am Keeper vorbei ins Tor. Nur kurz darauf erhöhte der fleißige Gutjahr auf 3:0. Während die Emmendinger Defensive einen Ball nicht aus dem Strafraum klären konnte, blieb Gutjahr aufmerksam und nutzte die Situation zu seinem Treffer aus (37.). Die Hausherren hatten in der ersten Hälfte wenig Spielideen und waren kaum gefährlich, SG-Keeper Ziser musste bis dahin nicht großartig eingreifen.