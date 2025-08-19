„Endlich do“: Neuzugang Dähne macht Hiller-Abgang vergessen

Torwart Thomas Dähne macht die Querelen um das Aus seines Vorgängers vergessen. Geschäftsführer Christian Werner lobt den Neuzugang in höchsten Tönen.

München – Bei den Löwen wird wieder bairisch gesprochen – den vielen Freistaat-Rückkehrern sei Dank. Unter einem Instagrambild von Neu-Keeper Thomas Dähne kommentierte Stürmer Kevin Volland: „Dähne do“. Die Antwort des gebürtigen Oberaudorfers: „Endlich do!“ Endlich ist er also wieder dahoam, in seiner bayerischen Heimat. Und folgte im Tor des TSV 1860 München auf Publikumsliebling Marco Hiller.

Keine leichte Aufgabe, weiß auch Geschäftsführer Christian Werner: „Es war klar, dass bei der Torhüterfrage bei 1860 in diesem Sommer jeder genau hinsehen wird.“ Und wie fällt das Fazit des Löwen-Chefs nach den ersten Wochen aus? „Er ist quasi fehlerfrei, brutal ruhig. Es ist eine extreme Stabilität, die er schon die ganze Vorbereitung ausstrahlt. Das hat mit der Dritten Liga wenig zu tun.“ Kein Wunder, schließlich spielte Dähne bis zuletzt auch noch zwei Spielklassen höher, stieg mit Holstein Kiel im Mai aus der 1. Bundesliga ab, sorgte jedoch mit starken Reflexen bundesweit für Aufsehen.

„Das hat mit der 3. Liga wenig zu tun“

Christian Werner über Dähnes Qualität

Umso verwunderter erschien es, dass Dähne zwei Ligen abstieg, zu den Löwen in die Dritte Liga kam. Auch Werner war davon durchaus überrascht: „Er hat in der Bundesliga seine Qualität bewiesen. Deshalb musste vieles zusammenkommen, damit wir den Spieler bekommen haben. Ich habe mich eher gewundert, dass nicht noch ein Zweitligist zugeschlagen hat.“