Endlich: Differdingen mit erstem Sieg für die BGL Ligue

The New Saints FC

The New Saints FC New Saints

In einem spannenden ersten Duell der Qualifikation zur Conference League trafen The New Saints auf Differdingen 03. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit, in der beide Teams Schwierigkeiten hatten, klare Chancen herauszuspielen, sorgte ein prägnanter Moment für die Wende. In der 38.' spielte Brusco einen hohen, langen Ball aus der eigenen Hälfte, den Abreu gekonnt verwertete. Er setzte sich gegen die Abwehr durch und zog flach ins rechte Eck ab, was den Differdinger Führungstreffer zum 0:1 für die Gäste bedeutete.