 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Die Frauenbiburgerinnen um Eva Huber (li.) und Lisa Wutz (re.) feierten gegen Amicitia ihren ersten Heimsieg
Die Frauenbiburgerinnen um Eva Huber (li.) und Lisa Wutz (re.) feierten gegen Amicitia ihren ersten Heimsieg – Foto: Charly Becherer

»Endlich die ersten Punkte auf dem Konto«

Frauenbiburg feiert ersten Heimsieg +++ Alburg mit erstem Saisonsieg +++ Kirchberg entführt einen Punkt aus Thenried

Frauen: Landesliga S
Ruderting II
Kirchberg
Frauenbiburg
Alburg

4. Spieltag der Landesliga-Süd: Frauenbiburg feierte zuhause den ersten Heimsieg der Saison gegen Amicitia München, während Alburg durch einen späten Treffer in Ruderting die ersten Saisonpunkte einfuhr. Auch Kirchberg zeigte eine überzeugende Leistung und erkämpfte sich ein verdientes Unentschieden gegen Tabellenführer Thenried.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia
3
0


Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Eine sehr überzeugende und erwachsene Vorstellung zum ersten Heimsieg. Wenn du 90 Minuten hinten stabil stehst und vorne stehts gefährlich bist, ist es ein verdienter Sieg. Einziges Manko ist das wir nicht früher das 3:0 gemacht haben und das Spiel frühzeitig zu zumachen. Ansonsten souverän.“


Gestern, 15:00 Uhr
FC Ruderting
FC RudertingRuderting II
FC Alburg
FC AlburgAlburg
0
1
Abpfiff

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting): „Wir kamen wieder gar nicht ins Spiel, ähnlich wie letzte Woche. Uns fehlt zur Zeit die letzte Bissigkeit und der Wille. Das müssen wir unbedingt umstellen, weil spielerisch können wir definitiv mithalten. Daran müssen wir arbeiten.“

Nina Mittrop (Trainerin FC Alburg): „Das war das erwartet schwere Spiel für uns. Wichtig war vor allem, dass wir jetzt die ersten drei Punkte geholt haben. Es war ein intensives, kampfbetontes Spiel, das am Ende auch unentschieden hätte ausgehen können. Mit etwas Glück und viel Wille haben wir das 1:0 gemacht und die Führung verteidigt. Wir sind einfach froh, dass wir die Partie gewonnen haben und endlich die ersten Punkte auf dem Konto haben.“


Gestern, 14:00 Uhr
SV Thenried
SV ThenriedThenried
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
1
1
Abpfiff

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Ein kampfbetontes Spiel auf sehr schwierigem Untergrund. Für uns war es das erwartete Spiel mit sehr vielen hohen, weiten Bällen, denn auf dem kleinen Platz waren spielerische Szenen und deswegen auch Torchancen eher Mangelware. Weswegen auch beide Tore nach Standards entstanden sind. In meinen Augen ein gerechtes Unentschieden, mit dem wir wohl besser leben können als die Heimmannschaft.“

