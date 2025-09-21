Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Eine sehr überzeugende und erwachsene Vorstellung zum ersten Heimsieg. Wenn du 90 Minuten hinten stabil stehst und vorne stehts gefährlich bist, ist es ein verdienter Sieg. Einziges Manko ist das wir nicht früher das 3:0 gemacht haben und das Spiel frühzeitig zu zumachen. Ansonsten souverän.“

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting): „Wir kamen wieder gar nicht ins Spiel, ähnlich wie letzte Woche. Uns fehlt zur Zeit die letzte Bissigkeit und der Wille. Das müssen wir unbedingt umstellen, weil spielerisch können wir definitiv mithalten. Daran müssen wir arbeiten.“

Nina Mittrop (Trainerin FC Alburg): „Das war das erwartet schwere Spiel für uns. Wichtig war vor allem, dass wir jetzt die ersten drei Punkte geholt haben. Es war ein intensives, kampfbetontes Spiel, das am Ende auch unentschieden hätte ausgehen können. Mit etwas Glück und viel Wille haben wir das 1:0 gemacht und die Führung verteidigt. Wir sind einfach froh, dass wir die Partie gewonnen haben und endlich die ersten Punkte auf dem Konto haben.“