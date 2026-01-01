Zwei (Erfolgs-)Gesichter des FRG-Hallencups 2025: Jonas Blöchl (links) und Niklas Bösl. – Foto: SV Grainet

»Endlich der Scheiß Landkreis«: Blau-weißer Traum über Umwege Hallenmeisterschaft im Landkreis FRG: Jonas Blöchl ist die personifizierte Titelgeschichte des SV Grainet

Auch wenn etwas Glück dabei war, aber: Das Tor zum 1:0 im Endspiel der Hallenmeisterschaften im Landkreis Freyung-Grafenau gegen den TSV Mauth war ein typischer Blöchl. Mit viel Leidenschaft und einer feiner Technik zimmerte der 24-Jährige mit seiner bekannten linken Klebe das Ding in die Kiste. Die Nummer 4 des SVG war somit Wegbereiter des Finalsieges - aber insgesamt auch es ersten FRG-Titels des Bezirksligisten seit 2014. Dass Grainet "endlich den Scheiß Landkreis" geholt hat, war einerseits irgendwie völlig klar, andererseite eine große Überraschung.

Denn eigentlich hat die Gastinger-Truppe auf die Teilnahme am diesjährigen FRG-Hallencup verzichtet, um, wie es der Trainer formuliert, den Spielern eine Pause zu gönnen und die Wehwehchen auszukurieren. Doch als Riedlhütte aus Personalmangel zurückgezogen hat und Turnierleiter Christian Fuchs deshalb ein "S.O.S." in Richtung Haidel absetzte, waren die blau-weißen Retter (des Wettbewerbes) sofort da. Jonas Blöchl war dabei derjenige, der die Nun-doch-Teilnahme auf die Beine gestellt hat. "Der Trainer hat was in diese Richtung angedeutet. Ich habe dann gleich eine Gruppenumfrage gestartet. Dass ich spielen werde, war sowieso klar. Ich war der der Erste, der zugesagt hat." Der 24-Jährige ist das, was man unter Vollblut-Fußballer versteht. Vielleicht, dass noch die Familie vor dem runden Leder kommt. Aber auch nur vielleicht. Bis auf fünf Spiele nach Eintritt ins Herrenalter aufgrund der anderen, höheren Belastung hat Blöchl eigenen Angaben zufolge bisher kein Spiel und keine Trainingseinheit verpasst - und das obwohl er der Liebe wegen seit einiger Zeit in Schöfweg wohnt. Die gut 30 Minuten an den Glasbach nimmt er allerdings gerne in Kauf, denn "das SVG-Tattoo hat nicht umsonst den richtigen Platz an meinem Körper".

Rollt der Ball, und dazu noch mit Graineter Beteiligung, ist es für den gebürtigen Herzogsreuter mindestens Pflicht, dabei zu sein. "Ich bin der Letzte, der bei einem Fußballevent nicht dabei wäre." Der Ruf von Christian Fuchs kam ihn deshalb gelegen. Schnell noch den ein oder anderen Mitspieler überzeugt, als Ersatz-Ersatz-Ersatz-Torwart die Handschuhe angezogen - und der SVG war dabei am (überdachten) Oberfeld. "In der Vorrunde mussten wir etwas improvisieren, weil einige Spieler so kurzfristig nicht konnten und andere in Spiegelau gespielt haben. Dass ich ins Tor musste, war jedoch kein Problem - das gefällt mir sogar ab und an."

Das obligatorische Siegerbild: Ein Foto für die SVG-Chronik. – Foto: Sebastian Ziegert