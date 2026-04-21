Endlich der langersehnte Sieg für Grevenbroich-Süd

Für den 1. FC grevenbroich-Süd gab es mal wieder einen Liga-Sieg. – Foto: Claudia Pillekamp

Der 1. FC Grevenbroich-Süd feierte am Sonntag in der Bezirksliga den ersten Sieg seit dem 1. März. Nach sieben Pflichtspielen ohne einen mit drei Punkten belohnten Erfolg gewannen die Südstädter mit 4:1 (0:1) gegen den VdS Nievenheim.

Für die Mannschaft von Trainer Christian Niebel war der Abstiegskampf in dieser Saison wie erhofft nie ein Thema. Dennoch gerieten die Südstädter in den vergangenen Wochen nicht selten gehörig unter die Räder. In der Liga konnte das Team aus der Südstadt aus den zurückliegenden sechs Spielen nur einen Punkt holen, zudem verpassten die Grevenbroicher die Sensation im Kreispokalfinale, in dem es am Ostermontag vor heimischem Publikum erst in der Verlängerung eine 0:2-Niederlage setzte.

Pokalfinale hat Impuls gesetzt

„Nach dem Finale ist verdammt viel Druck abgefallen. Es war spürbar, dass die gesamte Mannschaft auf dieses Spiel hingefiebert hat, weshalb wir vom Kopf her in der Liga zu häufig nicht da waren. Seit dem Pokalfinale habe ich aber noch mal einen neuen Ruck im Team gespürt“, sagt Niebel.

Der 4:1-Derbyerfolg schob den 1. FC Grevenbroich-Süd wieder auf Rang sechs, womit die Neuenhausener von den Mannschaften aus dem Rhein-Kreis wieder die beste Bilanz aufweisen. Diesen Platz will der Coach auch verteidigen. „Unser Ziel ist es, in der Bezirksliga am besten im Kreis abzuschneiden. Daher habe ich auch klar an die Jungs appelliert, dass ich es nicht sehen will, dass auch nur ein Spieler weniger gibt. Wir müssen bis zum Saisonende fokussiert und konzentriert zu Ende spielen, um eventuell noch Schützenhilfe zu leisten“, erklärte der Coach.

Um das Ziel zu erreichen, sollte am 29. April im letzten Derby der Saison, wieder ein Sieg her. Obwohl das Team des 1. FC Süd nur zwei Punkte vor der SVG Weissenberg liegt, sind die Grevenbroicher der große Favorit, da die SVG seit 2017 nicht mehr gegen die Südstädter gewinnen konnte. „Ich habe zwar erst eins dieser Spiele trainiert, aber ich will die Serie für den Verein natürlich fortsetzen“, so Niebel.

Niederlage in der Hinrunde

In der Hinrunde unterlag seine Mannschaft dem VdS Nievenheim noch, die weiterhin gegen den Abstieg kämpfen. Auch am Sonntag sah es zur Pause gut für die Gäste aus. Beim 0:1-Pausenstand richtete Niebel klare Worte an seine Truppe: „Nievenheim stand kompakt und hat wenig zugelassen, den Gegentreffer haben wir uns selbst zuzuschreiben. Ich habe in der Kabine an die Stärken unserer Jungs appelliert und zudem eine taktische Umstellung vorgenommen.“

Im zweiten Durchgang drehte seine Mannschaft die Partie. Topstürmer Berkay Köktürk stand erneut im Fokus. Mit einem Treffer per direktem Freistoß und zwei Vorlagen kommt der Stürmer in nur 19 Ligaeinsätzen auf insgesamt 30 Torbeteiligungen. Nur Ellers Fabian Stutz ist bisher an mehr Toren beteiligt gewesen als der Grevenbroicher.

Die Südstädter können aber auch ohne ihren Topscorer treffen. Nach seinem Doppelpack gegen Nievenheim steht auch Marcel Hensel mittlerweile bei zehn Saisontreffern – genauso oft traf Resul Ahmeti. Niebel: „Klar gibt es Spieler, die bei uns den Unterschied machen können, da gehört Berkay natürlich dazu. Aber wir verlassen uns nicht auf einzelne Spieler. Ich habe in jeden Spieler das vollste Vertrauen.“